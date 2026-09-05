台灣中科院遭駭 瞞稱「AI越權」被數發部打臉

中山科學研究院。(圖／引自中科院臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 中科院採購系統疑遭境外IP暴力破解後觸發排程，導致大量寄出通知信；中科院先以AI測試解釋，後坦承有隱蔽管理介面，外界質疑資安與資訊外洩風險。

負責武器研發的中山科學研究院首度傳出遭駭客 入侵。國民黨 立委王鴻薇接獲檢舉，中科院採購資訊系統從當天凌晨起大量發送200多封採購通知信給廠商，中科院第一時間稱「AI網路安全偵測代理人」測試時越權所致，而數位發展部初步調查打臉中科院，直指系統「遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令」。王鴻薇說，代表中科院系統可能已遭外部駭客入侵。

此外，據了解，調查局在8月底掌握中科院採購網系統疑遭駭客入侵，初步查訪時，中科院聲稱是在測試系統，但調查局傾向認為與駭客有關，「但內部系統有無遭破解或登入」，須進一步查明，目前由台北市調查處立案調查。

而在王鴻薇將消息曝光後，中科院昨天承認說，原程式開發商為方便管理，內藏隱蔽排程管理介面，但「遭境外IP破解」並觸發特定排程指令；但並無其他資訊外洩，已要求在外網系統增設限流與自動封鎖等功能。

全案起於8月28日，王鴻薇日前接獲檢舉，中科院採購資訊系統從當天凌晨起，大量發送200多封採購通知信給廠商。王鴻薇說，中科院辯稱是自研「AI網路安全偵測代理人」測試時越權所致；但根據數發部提交給她的公文，中科院採購網內含開發商為方便維運所設的隱蔽管理頁面，因遭外部暴力破解登入並觸發特定排程指令，導致重新對供應商發送過往詢價案件通知函。

中科院是我國最重要的國防科技研發與生產製造機構，早年產品包括「雄風」、「天弓」、「天劍」等各型飛彈以及IDF經國號戰機等武器裝備。改制為行政法人後，依然負責國防科技研發，以及國內外科技的合作。近年也投入各項無人載具、AI人工智慧等領域，負責執行國防採購，在勇鷹高教機等軍方採購案中擔任主合約商。

王鴻薇質疑，中科院身為法定A級資安責任機構，掌握國防廠商資料，事發後卻掩蓋遭駭事實，矇騙國會與國人。要求國防部、數發部及國安局徹查，釐清被破解了什麼，如何挽救。

中科院第一時間否認遭駭客入侵，稱「應非外力侵入性惡意修改程式之駭侵行為，屬Agent工具使用分級權限設定未臻完善」。(圖／截自中科院網站)