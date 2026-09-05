我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

黑白集/ 高雄「特產」？ 天坑4天連爆4處 民眾只能習慣？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄市楠梓區芎林路2日出現坑洞，市府正灌漿回填中。(圖／高雄市議員白喬茵提供)
高雄市楠梓區芎林路2日出現坑洞，市府正灌漿回填中。(圖／高雄市議員白喬茵提供)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄4天內連爆4處天坑，遍及多個行政區，民眾憂心道路安全；市府不再公布數量，也讓外界質疑維修與管理是否失當。

高雄市素為人知的特色是「演唱會經濟」，一年舉辦上百場演出，帶進上百萬人潮，創造數十億元產值。但高雄最近出現另一項新「特產」，它是「天坑」，數量之多、規模之大皆讓其他縣市望塵莫及。

能夠被稱為「天坑」的，絕非泛泛之輩。9月到昨天才短短4天，高雄每天都有新天坑問世：1日大寮會昭街路面下陷10公尺；2日在楠梓芎林路則破出一個長10公尺的超級天坑，大到網友以為是AI合成。3日在燕巢紅山巷，剛搶修過的路面又破出超長天坑，半條馬路直接消失。昨天在鳳山中山東路，砸出一個長寬3公尺、深2公尺的「深水天坑」。

每日一坑也許不稀奇，但有時是公車一靠站地面就坍陷；有時是轎車前輪剛過，後輪就被天坑卡住；有時連前來搶救的怪手，都整台倒退嚕掉進洞裡。這種道路上的不定時炸彈，民眾怎能不提心吊膽？人們可以接受「豪雨掏空路基」的說法，但天坑多到這種地步，且幾乎無處不在，大家當然要懷疑市政建設是不是太草率、又不好好維修。

因2018年5000天坑之鑑，高雄市府現在對天坑數量祕而不宣，不再公布。對此，網民借用「薛丁格之貓」一語，嘲諷天坑是「薛丁格的祕密」。意思是，市民看得到天坑，但只要市府不說數字，便能當它不存在。對天坑，是習慣就好嗎？

精華 FAQ

  • 報導指出高雄在短短4天內接連出現4處天坑，且分布於大寮、楠梓、燕巢與鳳山等地，規模有大有小，已成為民眾高度關注的道路安全問題。

  • 文中提到天坑像道路上的不定時炸彈，曾出現公車靠站坍陷、轎車輪胎卡洞，甚至怪手也掉進坑裡，讓民眾難以安心通行，擔心市政維修是否不足。

  • 市府因2018年天坑爭議後不再公布天坑數量，被網友諷為「薛丁格的祕密」，外界認為這種做法像是掩蓋問題，也加深了對道路建設與維護的疑慮。

天坑

上一則

輔選未同台 王惠美指被鄭麗文斷聯 鄭盼能盡快會面

下一則

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴、賴不如蔡

延伸閱讀

連日豪雨 北高雄淹到腰「近8年最慘」 全台1死4失蹤

連日豪雨 北高雄淹到腰「近8年最慘」 全台1死4失蹤

擋土牆崩塌、天坑不斷 綠議員怒嗆陳其邁高雄治水零分

擋土牆崩塌、天坑不斷 綠議員怒嗆陳其邁高雄治水零分
新聞評論／南台灣的水深火熱，炸出城市治理破洞

新聞評論／南台灣的水深火熱，炸出城市治理破洞
高雄勘災遇淹水 柯志恩驚險爬車窗脫險

高雄勘災遇淹水 柯志恩驚險爬車窗脫險

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底