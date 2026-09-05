如果人生重來？新北市長侯友宜：不當警察 想當棒球員

新北市長侯友宜近期在市議會定期會市政總質詢備詢，是他任內最後一次總質詢。(記者季相儒／攝影)

台灣新北市長侯友宜 投入公職50年，市長8年任期即將告一段落，昨天在議會質詢時，有議員問侯友宜「如果人生可以重來一次，而且不能當警察、不能從政，您最想嘗試的三個職業是什麼？」侯答詢說，如果不能當警察，可能會想當一名運動員，尤其是球類運動，例如棒球員，他也笑說，小時候體育成績不錯，只是「可能身材不適合」。

任期倒數計時，侯友宜專注市政，他常說「要一天當三天用」，回報新北市民的託付。近期議會質詢上，議員紛紛送上「畢業禮物」，包括登山杖、百合花、畫有母雞圖案的紀念盤等，寓意深遠。

侯友宜從基層警察一路走來，歷經警政署長、中央警察大學校長、副市長，再成為2任新北市長，畢生青春奉獻給警政工作與公共服務，父母希望他和胞兄侯明鋒一樣進醫學系，但他選擇進警大，成為打擊犯罪的人民保母。

議員劉美芳昨質詢笑問侯友宜「當警察、當市長，是您從小到大唯一的夢想嗎？如果幾十年走過來，會不會後悔當年沒有選擇當醫生？」

侯友宜斬釘截鐵回答：「完全不後悔」，他表示，一直都很喜歡警察這工作，喜歡程度超過各種角色。

劉美芳再問，如果不能當警察、不能從政，最想嘗試哪些職業？侯答詢說，人生沒有機會重來，最想做的還是警察；但如果真的不能當警察，可能會想當一名運動員，尤其是球類運動，例如棒球員。他笑說，小時候體育成績不錯，只是可能身材不適合。

劉美芳要侯友宜以大前輩身分，送給現在想投入公共事務的年輕人一句最真心的建議。侯友宜表示，從政最重要的是要有同理心、責任感與操守，遇到任何事情都要勇於承擔責任，即使面對再大的挫折，也要有足夠的心理素質去面對。他也強調，行政人員除了要負責、具備執行力，更要懂得同理心，與團隊、同仁並肩作戰。