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百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數

台灣新聞組／綜合5日電
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國民黨新北市長參選人李四川（前左二）4日到新北市選委會登記參選，新北市長侯友宜（...
國民黨新北市長參選人李四川（前左二）4日到新北市選委會登記參選，新北市長侯友宜（前右二）到場支持，將邀台北市長蔣萬安共同造勢。（記者葉信菉／攝影）

九合一選舉登記昨結束，各地對決態勢底定，依據中選會公告，共有81人投入22縣市的地方諸侯選戰。人口最密集的六都，綠營要搶台灣頭的新北市，藍營鎖定翻轉台灣尾的高雄市；國民黨面臨穩住部分執政縣市如彰化縣、宜蘭縣的挑戰，民進黨也要力守澎湖縣不失。雙方陣營陸續啟動大型造勢，從基層陸戰一路攻向空戰，選情全面白熱化。

國民黨在新北執政21年，民進黨扣除立法院長韓國瑜執政兩年，也已在高雄執政24年，兩市藍綠既根深柢固，也有沉重包袱。

國民黨新北市長參選人李四川昨天在侯友宜及黨籍立委、藍白議員參選人陪同下登記參選，台北市長蔣萬安今天接力陪李四川掃街，拉出雙北聯防陣線。一周後，李四川將在板橋第二體育場造勢，侯友宜、蔣萬安都會出席；10月4日，李四川在板一還要辦萬人造勢，訴求氣勢輾壓綠營。

新北作為全國最大票倉，市長選情呈現膠著拉鋸，藍綠拋出民調都聲稱互有領先。李四川表示，藍營內參民調他持續穩定領先，強調自己拜票數月來「仇恨值低」，拜票五個月來從來沒被罵過，將持續以「務實工程師」形象與市政經驗拋出具體政策，鞏固接班信賴感。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今成立競選總部，並在板橋第一體育場啟動首場萬人大造勢，邀請賴清德總統、前總統蔡英文和高雄市長陳其邁助陣。綠營人士指出，因國安考量，要促成前後任總統罕見同台替同一位參選人拉抬，對蘇巧慧而言，這場造勢的意義不只是成立競選總部，更是向外界宣示「全黨一起拚新北」的選戰信號。

高雄市長陳其邁（右二）4日在台北舉行新書發表會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右起...
高雄市長陳其邁（右二）4日在台北舉行新書發表會，民進黨台北市長參選人沈伯洋（右起）、新北市長參選人蘇巧慧、嘉義市長參選人王美惠都到場。（記者潘俊宏／攝影）

蘇巧慧則強調尊重各方民調，不會輸了就罵機構、贏了就嘲笑對手，強調更在意自己的耕耘努力是否獲得愈來愈多新北市民的認同；她主打新世代願景，盼打破藍營在新北執政，訴求「換黨做做看」。

高雄市長選情同樣激烈，國民黨參選人柯志恩二度挑戰高雄，營造藍白合氣勢，對民進黨參選人賴瑞隆陣營持續進逼；賴瑞隆背後為民進黨新潮流強大組織及策略操作，前市長陳菊愛將許立明負責運籌帷幄，市長陳其邁則是檯面上的強大母雞，發揮「桶箍」功能，整合各派系力量。

柯志恩昨晚前往林園廣應廟宣講，今天至晚上連跑三場活動凝聚基層向心力。第一場活動是南高雄後援會成立大會，邀請南投縣長許淑華南下助選，兩人還要一同前往黃昏市場向婆婆媽媽拜票，晚間再赴廟口開講。賴瑞隆今、明兩天一口氣成立七個後援會，上午安排社福慈善身障後援會授證大會，下午成立大岡山及前鎮地區後援會，各選區議員參選人競總成立搶曝光。

2026縣市長參選人名單 製表／地方社會中心
2026縣市長參選人名單 製表／地方社會中心

精華 FAQ

  • 內容聚焦九合一選舉登記結束後的地方首長選戰，指出全台共有81人投入22縣市競逐，藍綠兩大陣營在各地正式進入對決階段。

  • 因新北是全國最大票倉，且國民黨已執政21年，民進黨則全力搶攻。李四川與蘇巧慧都啟動大型造勢，並借助雙北、中央聲勢拚翻盤。

  • 高雄方面，柯志恩與賴瑞隆激烈對決，藍營主打藍白合、綠營則靠派系整合與陳其邁助陣；同時彰化、宜蘭與澎湖也成為各黨守成與翻盤的焦點。

韓國瑜 侯友宜 李四川

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