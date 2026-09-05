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輔選未同台 王惠美指被鄭麗文斷聯 鄭盼能盡快會面

台灣新聞組／綜合5日電
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藍營彰化縣長選情緊繃，縣長王惠美4日親上火線，哽咽落淚談提名過程。（記者劉明岩／...
藍營彰化縣長選情緊繃，縣長王惠美4日親上火線，哽咽落淚談提名過程。（記者劉明岩／攝影）

國民黨彰化縣長選情低迷，現任縣長王惠美迄今未與黨籍參選人魏平政同台，引發基層批評。王惠美昨哽咽，對於外界說她左右選情，她沒那麼重要。被問到是否出席魏明天競總成立，王沒鬆口，停頓15秒說「每天跑行程都在輔選」。魏平政昨下午赴縣長室送邀請函，在門外等了15分鐘才有人代收，還90度鞠躬。魏表示，縣長做好縣政就是最好輔選。

國民黨文傳會主委陳以信昨日表示，國民黨主席鄭麗文嚴肅看待此事，對於王惠美所提部分茶敘情節，與鄭麗文的記憶有落差。他說，自提名魏平政後，鄭麗文和王惠美還沒有機會就此事當面溝通；鄭麗文盼能盡快與王惠美會面，坦誠交換意見、化解誤會，避免影響黨內團結及彰化整體選情。

國民黨在彰化縣選情落後，國民黨主席鄭麗文（右）多次南下輔選縣長參選人魏平政（左）...
國民黨在彰化縣選情落後，國民黨主席鄭麗文（右）多次南下輔選縣長參選人魏平政（左），都沒能與彰化縣長王惠美同台。（本報資料照片）

針對彰化縣長由誰接棒，王惠美原支持新北市副市長劉和然參選，後來國民黨中央提名魏平政，引起地方不滿。民進黨提名現任立委陳素月參選，退出民進黨的彰化市前市長邱建富以無黨籍登記，還有無黨籍縣議員陳重嘉加入戰局，呈現四搶一大戰。

鄭麗文已多次赴彰化為魏平政助選，王惠美除7月底與魏會面，迄今未公開站台，甚至在鄭麗文為魏平政站台的同時，與賴清德總統同台。王惠美昨主動邀媒體茶敘，並在臉書以「真相永遠只有一個」為題，公開藍營提名過程。

王惠美自述從政之路辛苦哽咽落淚，她當過黨工，比別人更愛國民黨，她的「白馬王子」只有她老公與彰化縣民，不論是總統或行政院長到彰化，她盡量陪同爭取建設；去年十二月底，鄭麗文約她談選情，問魏平政是否適合？她回想魏是黨部唯一考量人選。

王惠美說，她與劉和然不熟識，但劉是竹塘優秀子弟，才邀請參選縣長；5月她赴歐洲訪問，得知黨中央將提名魏，她連絡鄭等她回國，5月12日打給鄭麗文，鄭說在處理公務會再回電，等了兩小時再撥，鄭都沒接，「從那天至今，主席再也沒有和我聯絡過」。

王惠美說，她7月底主動邀魏碰面，建議不能掉以輕心，魏回答民調中五成選民未表態，都會支持他；外傳四月黨秘書長李乾龍、地方大老與她餐敘，她是「被參加」根本不知情。王表示，她是國民黨黨員，只是人微言輕；她也是彰化縣長，會拚到任期最後一天，只求問心無愧。

魏平政昨下午1時45分由縣黨部書記長顏文齊陪同，赴縣長室送邀請函，在門外等了15分鐘，縣長室人員才告知縣長公出代收。魏平政說，他在王出國時透過縣府秘書轉達，但未獲回應；他會繼續努力跑，王惠美做好縣政就是輔選最大的後盾。

國民黨縣黨部主委蕭景田說，近期婚喪喜慶場合碰到王，但來去匆匆，「一直想和她聊一下，但沒有適當的機會」，期待王惠美六日能出席競總成立活動，並能全力投入輔選。

劉和然說，感謝王惠美肯定，他會專注新北市政，而只要對彰化好，需要他盡心力，一定義不容辭。

國民黨在彰化縣選情落後，國民黨主席鄭麗文（右）多次南下輔選縣長參選人魏平政（左）...
國民黨在彰化縣選情落後，國民黨主席鄭麗文（右）多次南下輔選縣長參選人魏平政（左），都沒能與彰化縣長王惠美同台。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 王惠美至今未公開替魏平政站台，且與賴清德同台引發聯想，讓基層質疑她對選戰態度消極。她則強調自己每天跑行程都在輔選，並認為做好縣政就是最好的支持。

  • 國民黨文傳會主委陳以信轉述，鄭麗文重視此事，認為雙方對茶敘情節的記憶有落差，因此希望能盡快和王惠美當面溝通，坦誠交換意見，化解誤會並避免影響黨內團結。

  • 目前彰化縣長選戰形成4搶1局面，國民黨提名魏平政，民進黨推出立委陳素月，前彰化市長邱建富以無黨籍參選，還有無黨籍議員陳重嘉投入，使地方選情更加複雜。

國民黨 鄭麗文

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