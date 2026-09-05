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賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴、賴不如蔡

記者陳熙文楊正海／台北5日電
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台北市長蔣萬安以八個字回擊賴清德。（記者葉信菉／攝影）
台北市長蔣萬安以八個字回擊賴清德。（記者葉信菉／攝影）

高雄市長陳其邁昨北上參加新書發表會，賴清德總統在致詞時說，宣傳陳其邁政績最多的，不是前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，而是台北市長蔣萬安；陳其邁也暗諷蔣萬安，他說，「如果一個市長老是、我實在是不想講『問Ａ答Ｂ』啦，但一些問題如果沒有解決，就會變成沉痾，城市也不會進步」。

蔣萬安則是以八個字回擊賴清德：「圍蔣救賴，賴不如蔡」。

陳其邁昨出席「高雄，緊緊緊！2314天極限轉型」新書發表會，到場與會者包含賴總統、前副總統陳建仁、前駐日代表謝長廷、行政院政委陳時中、民進黨台北市長參選人沈伯洋和新北市長參選人蘇巧慧。

陳其邁說，市長就像大家長，如果能夠很誠實、很誠懇地面對問題，也向市民說明碰到什麼問題、準備如何解決，才能獲得市民信任；如果一個市長老是「問Ａ答Ｂ」，問題如果沒有解決，就會變成沉痾，城市也不會進步。

賴總統大讚陳其邁市政表現，接著他話鋒一轉說，若書賣得很暢銷，固然是市府團隊努力，但宣傳最大的，不是蔡英文、蘇貞昌，而是蔣萬安。賴總統說，台北市議員質詢蔣萬安，為什麼出大太陽卻放假，蔣萬安就說為什麼不去問高雄；台北市議員質詢，為什麼要做格柵式的吸菸區，蔣萬安也說，為什麼不問高雄市、為什麼九如橋要改建；台北市議員質詢為什麼做遮陽亭把樹砍掉，蔣萬安又回議員說，「你為什麼不問高雄市長，為什麼要做前鎮市場的改建增加預算？」

將卸任高雄市長的陳其邁4日舉行新書發表會，賴清德總統（圖）出席致詞。（記者林伯東...
將卸任高雄市長的陳其邁4日舉行新書發表會，賴清德總統（圖）出席致詞。（記者林伯東／攝影）

賴清德說，陳其邁要謝謝蔣萬安，否則大家還不知道陳其邁做得那麼好。

北市府發言人魏汶萱表示，毒油風暴已經進入第四個月，從沙拉油、苦茶油、黑麻油、胡麻油、香油都查到致癌毒素，賴清德總統至今不開國安會議、不向國人道歉，怎麼還有心思下海當網軍側翼？自證「圍蔣救賴」不只是傳言。

魏汶萱強調，北市府面對外界質疑，都已一一說明、提出事實回應。反觀民進黨，對毒油案核心問題避而不答，卻選擇出征未成年的孩子，現在連總統都加入戰局。與其忙著轉移焦點，不如先把人民最關心的食安真相說清楚。

將卸任高雄市長的陳其邁4日舉行新書發表會，賴清德總統（圖）出席致詞。（記者林伯東...
將卸任高雄市長的陳其邁4日舉行新書發表會，賴清德總統（圖）出席致詞。（記者林伯東／攝影）

精華 FAQ

  • 賴清德先肯定陳其邁市政表現，接著指出宣傳陳其邁政績最多的不是蔡英文或蘇貞昌，而是蔣萬安，並舉出多個台北市議員質詢案例，強調蔣萬安反而幫陳其邁做了宣傳。

  • 陳其邁借用市政管理的角度表示，市長若總是迴避問題、以問A答B方式回應，未解決的議題就會累積成沉痾，城市也難以進步，重點在於誠實面對並清楚說明解方。

  • 蔣萬安以「圍蔣救賴，賴不如蔡」八字回擊，北市府發言人則把焦點拉回毒油風暴，指賴清德不開國安會議、不道歉，批民進黨轉移焦點、出征未成年，要求先說清食安真相。

蔣萬安 賴清德 陳其邁

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