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代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

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行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

立法院上月好不容易通過今年度中央政府總預算，刪減了480億元(台幣，下同，約30億美元)；誰料，行政院近日又提出史上最高的6000多億元追加預算，這是在開誰的玩笑？追加的預算中，從補貼中油、社福加碼、災後重建到兒少津貼，無一是緊急事項，行政院卻在時序已進入9月後要辦理追加，根本是在惡搞。說穿了，這除了藐視預算和監督的嚴肅性，目的也在報復立院刪減總預算和國防特別預算，用心惡劣至極。

說來荒唐，閣揆卓榮泰以「不副署」方式接連擱置八個立法院通過的法案，已嚴重破壞憲政體制。他看準在野黨無計可施，遂又祭出歷年最大規模的追加預算案，如此作法，一則在展現自己的威風，自覺「一夫當關、萬夫莫敵」；二則在逼迫在野黨繼續刪減卡關，以變相為民進黨年底選舉提供話題與彈藥。一個如此居心狡猾，又絲毫不把民脂民膏放在心上的閣揆，人民真覺得他能託以治國之重任嗎？這樣工於心計而滿腔黨私的人，又有什麼瞻矚與遠見？

從違憲的「不副署」到「超額追加預算」，卓榮泰的作法除了踐踏憲法，也架空了台灣的代議政治。立法委員是人民一票一票選出來的，代表選民監督政府，他們是人民的耳目，這就是「代議政治」的精神。但行政院長是總統任命，並不具任何民意基礎；事實上，以卓榮泰兩年多來的表現，他不僅缺乏行政專業，甚至連尊重民主的素養也不具備。只憑著「幫賴總統撐腰」的本事，他藐視國會、作威作福，毫不把民意放在心上。卓榮泰若參選，他可能連立委都選不上；但他憑著硬拗的本事，把國會玩弄於股掌之上。他任內，揮霍史上最大手筆的公帑，目的是在激化兩岸對峙及社會內部相互仇視，卻看不出營造了什麼建設及社會效益；原因在，他基本缺乏「為國為民」的用心，只把國家當成民進黨寄生的工具。

代議政治屬於「間接民主」，是現代民主國家的主流政治制度，卻遭到賴政府如此硬槓蹧蹋。在「直接民主」方面，最近台灣傳出的也是悲觀消息。藍白兩黨原擬提出六大公投，在中選會警告會影響投票流程後，在野黨自刪了三個；誰料，剩下的三個又被中選會快刀斬掉兩項，如今僅餘「廢除非核家園」一項。當年民進黨在野時極力吹捧公投為「直接民主」，高呼「主權在民」及「還權於民」；如今它一執政，卻極力打壓公投，把「直接民主」的權利硬生生從人民手上奪走。在民進黨眼中，人民難道只是它動員、使喚的工具？

間接民主被踐踏，直接民主被剝奪，赤裸裸展示了民進黨的鴨霸與自私。如今公投只剩「廢除非核家園」一案可併年底選舉進行，賴政府近日宣布啟動「重啟核三計畫」，目的就在提前破解「廢非核」公投的殺傷力，並順勢趁此下車，解決ＡＩ科技島的缺電問題並化解美方壓力，可謂一舉三得。至此，在野黨計議的公投綁大選力量，幾乎已悉數遭到瓦解。

在野黨站在監督的立場刪減預算，不能說錯；但缺乏重點和策略的亂刪，遇上卓榮泰這樣的野蠻團隊，恐是白忙一場，還被扣上「不顧弱勢」、「不顧地方」的汙名，得不償失。值得人們省思的是，當台灣政治演成「在野黨不斷點火，執政黨不斷潑水」，朝野所有的作為都只在忙著彼此抵銷；如此一來，政治豈不變成了一場「集體白忙」？如果那只是政治人物的蠢動倒也罷了，但其間涉及龐大民脂民膏的虛擲，政策論辯的枉然，和國家前途的茫然，那台灣的下一步將如何？(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 作者認為這筆追加預算規模過大，且多數並非緊急事項，卻在9月後才提出，形同藐視預算審查與國會監督，也被解讀為對立院刪減預算的報復。

  • 文章認為不副署接連擱置8個立院通過法案，已嚴重破壞憲政運作，讓行政權凌駕立法權，並被形容成藐視國會、架空代議政治的強硬手段。

  • 作者指出公投案遭中選會大幅刪減，直接民主空間被壓縮；加上執政與在野彼此點火、潑水，政策爭論失去實質效果，最後只剩資源耗損與國家前途不明的隱憂。

民進黨 卓榮泰

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