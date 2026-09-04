新聞評論/司法正義？違法綠官林智堅、邱莉莉無罪 清潔員遭起訴

立委高金素梅非法輸入藥品，遭北檢求處重刑。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 文章以林智堅棒球場案與邱莉莉賄選案為例，批評司法對綠營寬容、對在野黨嚴厲，質疑選擇性辦案已損及司法公信力。

新竹市前市長林智堅 的新竹棒球場弊案，歷經4年調查，檢方以證據不足不起訴；同樣是4年前發生的台南市議長邱莉莉涉嫌賄選案，法院亦判無罪確定。兩人都全身而退，但檢審的判決理由，都背離常人認知。另一方面，司法對在野黨的偵辦毫不手軟，近期不斷拿陳年舊案祭旗。兩相對照，司法無形中已成為執政黨打擊對手的工具，也難怪「綠能你不能」的雙標印記會深烙民眾心中。

新竹地檢署查了4年的棒球場案，拿出來的不起訴和緩起訴內容，證實新竹棒球場的預算從3.5億一路追加到11.5億，也點出官員如何規避政府採購法、指定廠商，並透過契約允許業者將鋼筋、石塊埋入球場底層。但荒謬的是，檢方百般找理由為官員和業者開脫：工程期間被目擊載滿類似廢土的砂石車開進棒球場，檢方卻稱「不能排除是球場內挖出的廢土」或「從外野繞出來後，再繞回到球場」。檢察官甚至自創「可容忍5%廢棄物」的新標準，把所有工程的不合理，都導向那只是政府與業者的民事糾紛。

新竹市立棒球場案。新竹市前市長林智堅被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起訴。(本報資料照片)

北市一名清潔員將報廢電鍋送給弱勢，即遭起訴；對比之下，高調宣稱自己對棒球場「高度參與、親自監工」的林智堅，被發現施工日誌、抽查紀錄，都有諸多記載不實。然而，司法卻對他百般厚待，一句重話也沒有。

另一個備受議論的案例，是台南議長邱莉莉被控賄選案。4年前地方選舉前，台南發生八八槍擊案，選後則有議員遭恐嚇、以致在議長選舉前住進議場以尋求保護的怪譚。邱莉莉當選議長後，被發現與民進黨中執委郭再欽涉嫌花錢買票，甚至威脅議員。儘管檢方攤出監聽對話，邱莉莉與郭再欽電話中談到要把財產都賣掉，「跟郭信良拚了」，郭再欽更說「市議員上次花3000萬台幣，這次我看要花上億…」，包括如何透過購屋折扣利誘藍營議員投靠等，法官卻認為這些賄選籌謀「純屬閒聊」，不構成犯罪。法官一面倒地接受被告辯詞，認爲相關作為不算「買票」，而只是「換票」；當街要脅議員上車，也不算「強人所難」。這麼離譜的理由，不僅違背常理，更藐視民眾智慧。

相形之下，司法對於在野黨相關案件卻頻施鐵腕，極力羅織。例如，前英媒駐台記者席佳琳指控花蓮「票都用買的」，綠營大肆炒作，檢方馬上分案要查。若以邱莉莉賄選案的法官之標準，買票跟換票傻傻分不清，法律見解遇到綠營人物就轉彎；也難怪席佳琳要感慨：台灣都民主化多久了，還有買票這種事。更別說，曾拿現金向里長買票被判刑的陳朝龍，竟被賴總統聘為國策顧問。

司法厚待綠營政客，卻頻頻拿陳年舊案或普遍性陋習追殺在野黨，包括立委高金素梅、陳雪生或是台中市府秘書處採購案，都是多年前的冷飯重炒，凸顯辦案的針對性。令人震驚的是，近日爆出高金素梅團隊「遭國安監聽已長達14年」，亦即，遠在她疫情期間引進大陸快篩供族人使用前，國安部門已對她監控多年。可議的是，事發時都沒事，如今過了4年，卻被扣上「非法輸入藥品」的罪名；檢方還外加人頭助理、低薪高報中飽私囊等罪，令人懷疑這是執政黨為了阻斷她七連任的立委之路而發。四連任的藍委陳雪生最近也因助理費案遭北檢調查，蛛絲馬跡，都指向綠營欲奪取長期失守的地方。

正逢選舉，如果司法人員對執政黨的違法格外寬厚，轉身卻對在野黨嚴厲追殺，把選擇性辦案當成表忠手段，並藉此影響選舉，誰還會相信司法有正義？(轉載自聯合報社論)