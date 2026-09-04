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謝宜容涉霸凌記過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判違程序」

記者謝亞庭葉冠妤／台北4日電
當時勞動力發展署北分署長謝宜容因涉職場霸凌，遭記二大過免職，北高行指勞動部「未審...
當時勞動力發展署北分署長謝宜容因涉職場霸凌，遭記二大過免職，北高行指勞動部「未審先判」有違程序，判決撤銷。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

北高行認為勞動部在懲處謝宜容前先對外宣布結果，且未給當事人陳述機會，程序與事實認定均有違誤，因此撤銷免職處分。

2024年底受外界關注的勞動部公務員之死，當時勞動力發展署北分署長謝宜容因涉職場霸凌，遭記二大過免職，謝不服提起行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院審理，認定時任勞動部長何佩珊接受立委質詢時先公布懲處結果，未讓謝有機會陳述意見，形同「未審先判」，無論在程序或事實認定均有違誤，昨撤銷原免職處分。

此事為謝宜容被爆職場霸凌，吳姓公務員疑不敵工作壓力於辦公室輕生，勞動部隨後啟動行政調查，認定謝宜容雖非吳輕生主因，但有管理方式、情緒控管不當等情事，決議將她降調非主管職。

勞動部事後舉行考績委員會，認為謝宜容身為機關首長卻涉職場霸凌，情節重大，嚴重損害政府及公務人員聲譽，決議依公務人員考績法規定記一次二大過免職。

謝女提復審，公務人員保障暨培訓委員會駁回，她改提行政訴訟。

北高行還原勞動部懲處程序指出，謝宜容涉及職場霸凌，應由勞發署進行專案考績並給予考核獎懲，但在相關會議尚未討論及決議前，時任勞動部長何佩珊在立院接受立委質詢時，答稱會作成一次記二大過處分，之後勞動部才舉行考績委員會，形同「未審先判」。

另，北高行認為勞動部僅為考績核定的主管機關，但此記過處分卻是由勞動部交由謝宜容所屬的勞發署審議，導致勞發署無從發揮機關內部同儕間評量，違反正當法律程序，且在考績委員會舉行前都未通知謝宜容到場，等於剝奪她發聲的機會，因職場霸凌是否成立，有兼聽各方論述的必要。

勞動部表示，將於收受判決書後，研議上訴等相關事宜，而謝宜容目前另依公務員懲戒法相關規定停職中，其停職身分與狀態不受判決影響，並未復職。

但對於謝宜容而言，影響更大的是涉及貪汙圖利罪的刑事案件，目前案件仍在最高法院上訴中。

精華 FAQ

  • 法院認定勞動部在考績會尚未完成審議前，就先由部長對外宣布懲處結果，屬於未審先判；同時也未讓謝宜容到場陳述意見，違反正當法律程序，因此撤銷處分。

  • 北高行指出，勞動部僅是考績核定機關，卻將案件交由勞發署審議，削弱內部同儕評量功能；又在會議前未通知謝宜容出席，剝奪她發聲與爭辯的機會。

  • 勞動部表示將研議上訴，但謝宜容仍依公務員懲戒法停職中，停職身分不受本案判決影響，並未因此復職；她另涉貪汙圖利罪的刑事案件也仍在上訴中。

勞動力

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