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冷眼集／政院吃定國會 追加預算滿滿算計

記者 黃婉婷
行政院院會3日通過6076億元的追加預算案，發言人李慧芝（中）表示，這次追加預算...
行政院院會3日通過6076億元的追加預算案，發言人李慧芝（中）表示，這次追加預算包括公教人員的專業加給及主管加給調升2000元的部分，影響的軍公教同仁有72萬人。（記者杜建重／攝影）

賴政府上任至今屢屢刷新總預算規模，昨日更端出史上最高的追加預算案，相較過往追加預算多為因應天災或單一事件，此次內容包山包海，涵蓋中油增資、社福加碼、災後重建、建軍規畫，顯見行政院食髓知味，將追加預算視為回填預算的工具，行擴大支出、夾帶私心之實。

其中最明目張膽的，莫過於占比達四分之一的國防追加預算。國防部坦承不諱，千億預算中，正涵蓋先前在立法院審議未獲通過的軍購項目。換言之，立法權的否決形同虛設，行政部門只要換個名目，搭上追加預算便車，就能讓預算借屍還魂，再以「國安不能等」為由，強迫國會埋單。

不僅如此，行政院將社福津貼加碼、軍公教加薪等攸關民生利多，與軍購預算綁在一起，許多項目甚至回溯至7月1日生效；諷刺的是，行政院才不副署立法院三讀通過的兒少帳戶條例，卻要國會同意兒少成長津貼啟動費用，無非是以全民福利作為籌碼，逼迫在野黨在選舉年就範，其心可議。

檢視追加預算中的災後重建經費，也能嗅出政治味。無論是花蓮馬太鞍溪堰塞湖重建經費，或因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施，其實都能循災害準備金或預備金支應，為何硬要塞進追加預算？其中涉及花蓮、台中等縣市，更難脫指涉特定藍營執政縣市的嫌疑。

今年度中央政府總預算，立法院僅刪除480億元（台幣，約15億1324萬美元）、刪減率為1.69%，創近年新低，為緊張朝野關係降溫，如今卻換來行政院一記響亮耳光，這筆史上最高則6000億元追加預算案，不僅讓今年度總歲出暴增至3.5兆元，更凸顯「你刪你的，我加我的」傲慢心態。

面對暗藏行政立法角力的追加預算，立法院朝野黨團應堅守防線，逐項嚴格審查，不被民生糖衣迷惑，更不該被政治壓力綁架，否則此例一開，未來任何爭議預算都能如法炮製，才是台灣民主和財政紀律的最大危機。 

精華 FAQ

  • 文章主要批評行政院把追加預算當成回填與擴張支出的工具，將國防、社福、重建等多類項目打包送審，還疑似藉此讓原本未過關的預算重新上路。

  • 因為文中指出，千億元國防追加預算裡包含先前在立法院未通過的軍購項目，等於讓立法院否決失去效力，行政部門只要換名目就能讓預算借屍還魂。

  • 作者希望立法院朝野黨團堅守防線，逐項嚴格審查追加預算，不要被民生福利包裝或政治壓力影響，避免未來任何爭議預算都能循相同模式通過。

國防部

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