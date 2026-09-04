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非核政策翻車 藍要賴清德道歉 綠：政府有責任穩定能源

記者蔡晉宇鄭媁／台北4日電
核三廠將重啟。(本報資料照片)
核三廠將重啟。(本報資料照片)

核安會稱核三廠再運轉計畫審查已進入最後階段、近期將核定，國民黨文傳會主委陳以信批評，民進黨非核政策大轉彎，賴清德總統應為過去錯誤向民眾道歉；民進黨回應，國民黨前主席朱立倫、新北市長侯友宜也曾高舉「反核無懼」文宣，是否陳以信也先要求他們道歉？

陳以信表示，核三重啟邁出關鍵一步，但最該向國人交代的就是賴總統，「核三還沒重啟，賴清德的非核神話已先破產」，賴應為過去錯誤非核政策，以及台灣為此付出的能源代價，正式向國人道歉。

陳以信說，去年核三停機前，賴清德仍高喊台灣將正式走入「非核家園」時代。既然非核家園這麼成功，為何核三才停機一年多，賴政府就急著推動重啟？既然賴清德當年如此有信心，為什麼今天又要把核電找回來？早知今日，何必當初，這不是能源轉型成功，而是民進黨數十年非核政策大翻車。

陳以信表示，年底「廢除非核家園」核能公投一定要過關，國民黨將以「能源即國安、算力即國力、為AI拚能源、為發展投同意」為主軸，全面啟動百場公投造勢列車下鄉宣講，走遍全台灣，把民進黨錯誤能源政策造成的代價一筆一筆講清楚，年底就讓全民用公投票好好和民進黨算總帳。

民進黨指出，執政黨對於核能議題秉持「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則，並持續多元能源政策，以確保用電無虞。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，台灣經濟近年高度發展，政府有責任穩定能源供應，國民黨是最喜歡核電的政黨，也許起心動念都不是惡意，是認為能源政策要檢討。

莊瑞雄指出，能源政策本來就可以檢討，但因此說賴總統要重啟核電，這話講太快了，核廢料要怎麼處理，都還有一關一關要過，就算年底公投通過，是不是就要重啟核電，「我看也跳得太快」。

精華 FAQ

  • 陳以信認為，核三重啟顯示民進黨長年非核政策已出現重大轉向，賴清德過去曾高喊非核家園，如今卻又要找回核電，因此應為錯誤政策與能源代價向國人交代。

  • 核安會表示，核三廠再運轉計畫審查已進入最後階段，近期將會核定。這代表核三重啟程序已邁出關鍵一步，也成為藍綠就能源政策交鋒的焦點。

  • 民進黨表示，執政對核能一向堅持核安無虞、核廢有解、社會共識三原則，並強調政府有責任穩定能源供應；同時也認為核廢處理與公投結果都不能跳步。

賴清德 侯友宜 朱立倫

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