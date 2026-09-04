我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

立院凍結5億 政院擅自動支全花光 藍委：藐視國會

台灣新聞組／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院3日召開院會，通過6076億元的追加預算案，行政院發言人李慧芝（中）在回答...
行政院3日召開院會，通過6076億元的追加預算案，行政院發言人李慧芝（中）在回答媒體詢問時，針對無人機預算表示，朝野都對無人機產業表達支持，追加預算部份不只是強化國防，也會帶動產業，所以支持產業就要支持國軍。（記者杜建重／攝影）

行政院長卓榮泰陸續對立院8項三讀法案不副署，但政院無視國會決定恐怕不只這一樁。政院去年度預算編列15億（台幣，約4731萬美元），遭立院凍結5億元且未解凍，但決算書上卻顯示政院「決算實現數14億」，等於凍結預算遭政院乾坤大挪移、自行支用，在野黨立委氣得要求政院說清楚、審計部應追回「超花」5億元。

行政院發言人李慧芝回應指出，立法院審議去年度總預算時，提案凍結行政院未指定科目5億元預算，而其他凍結業務費等提案均獲得立院同意解凍，但政院業務費及工程採購仍有缺口，因此將凍結額度配置在人事費，以維持政院基本業務運作並減少對外部廠商權益的影響。

李慧芝強調，由於職員待遇等均是依「公務人員保障法」、「公務人員俸給法」等所需按月給付，屬依法支用金額，因此政院必須依預算法等規定，辦理必要人事支出。行政院非常尊重立法院的預算決議，所有預算經費動支，都是合乎法規及法定程序辦理，絕無迴避監督的情形。

國民黨立委辦公室得知5億元凍結預算被挪用後，私下向主計官員了解狀況。據了解，主計官員向國民黨立委辦公室解釋，由於預算並沒有指名要凍結什麼項目，因此政院將凍結金額匡列在人事費上，再以人事費為「法定支出」為由申請支用。

國民黨立委許宇甄批評，行政院將立院決議凍結五億元的費用，自行認定屬於人事費不能凍結、照樣使用，等於「自己自創名目、自己解凍預算」。若行政院可以任意替凍結預算改名目、繞過國會決議，那立院監督預算還有何意義？這不是依法行政，而是嚴重踐踏國會監督權。

國民黨立委賴士葆表示，政院應該對外說明清楚，不能玩文字遊戲，自行將立院凍結經費挪移使用，完全是藐視國會、毫無法紀。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，原以為賴清德總統不公布、行政院長卓榮泰不副署已經是毀憲亂政的極致，沒想到民進黨政府無法無天的程度「永遠沒有下限」，立法院凍結的五億元預算，根本未達解凍條件，行政院竟然膽大包天，逕自把錢統統花光了。民眾黨立法院黨團表示，行政權公然挑戰國會監督，毀壞憲政權力分立的底線，審計部必須捍衛憲政尊嚴，確實依法行政，要求行政院繳回「超花」的民脂民膏。

精華 FAQ

  • 爭議在於立院凍結的5億元預算未解凍，行政院卻疑似自行調整用途並全數支用。在野黨認為這等於繞過國會決議、削弱預算監督，因此批評行政院藐視國會。

  • 行政院表示，因其他業務費與工程採購仍有缺口，才把凍結額度配置在人事費，以維持基本運作。政院強調人事費屬依法必須按月支給的法定支出，程序合乎預算法與相關規定。

  • 國民黨立委要求行政院說清楚預算流向，並主張審計部應追回所謂超花的5億元。民眾黨也要求審計部捍衛憲政與監督權，確認行政院是否確實依法動支。

卓榮泰

上一則

離婚率高、少子化…台單親家庭首破百萬 「兩人世界」213萬戶新高

下一則

蔣家第5代 蔣得聆獲美名校獎學金 還拉一手好琴

延伸閱讀

政院媒宣費預算編滿13億 藍轟：今年砍半 隔年原額奉還

政院媒宣費預算編滿13億 藍轟：今年砍半 隔年原額奉還
卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀

卓榮泰7案不副署「行政獨裁」 譴責案逕付二讀
6年編2400億 台無人機條例三讀 藍釋善意政院喊「遺憾」

6年編2400億 台無人機條例三讀 藍釋善意政院喊「遺憾」
韓國瑜再批「不副署武器化」 政院：僅占三讀法案3.8%

韓國瑜再批「不副署武器化」 政院：僅占三讀法案3.8%

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」