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台灣史上最高 政院提6000億追加預算 遭刪國防預算變身復活

台灣新聞組／台北4日電
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6大面向追加預算 製表／李人岳
6大面向追加預算 製表／李人岳

行政院會昨日通過史上最高規模的年度中央政府追加預算案，歲出規模達6076.3億元（台幣，下同，約191.61億美元），將送立法院審議。內容包括中油增資、因應中東戰事的油氣補貼逾4000億元、占比近7成，國防預算也占四分之一，其中被立院刪除後的特別預算，政院回填金額更是超過1400億元；今年度歲出經立法院審議及追加後，規模達3兆5946億元，創近年新高。

相較於過去幾年追加預算的科目單純、規模約千億元之譜，今年度的追加預算用途廣泛，金額暴增，藍白立院黨團幹部許宇甄和陳清龍皆不滿行政院以追加預算夾帶增資中油，揚言嚴審。

立法院今年5月初審查1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例時，刪減部分內容計4700億元，並要求納入年度預算辦理。行政部門則是將中層反戰術彈道飛彈系統等七項、濱海監偵型無人機等三項，機密計畫兩項、急缺彈藥補充等，共計1407億元，再度納入這次追加預算項目。此外，新編50億元給戰鬥部隊加給及其他項目。

國民黨立委賴士葆質疑，行政院把被在野黨刪掉的預算數額又追加回來，簡直藐視立法院。如果按照一定程序提出，在野黨會認真審查，只是部分被刪掉的項目又追加，是否代表預算不能被立法院刪除？

行政院長卓榮泰指出，今年度會比原編列總預算時的舉債減少907億元，不影響財政規畫，也不會增加債務。

這次追加預算，最大宗為中油增資2338.3億元，其次是因應中東衝突民生安定措施經費1847.8億元，用途包含補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲和緩漲經費1014億元，補貼中油、台塑家用液化石油氣凍緩漲84億元；補貼台電凍漲經費711億元等。

提升待遇方面，調增軍公教專業加給及主管加給107億元，調增議員助理及村里長事務補助費兩億元，調增海巡人員各項勤務加給等兩億元。

社福部分，調增老農津貼及國民年金與六大社會福利津貼經費215億元；災後重建77億元，有花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作所需經費70億元、辦理因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施經費7億元；因應兒少津貼明年上路，前置作業經費3億元。

主計總處稱，追加預算歲出6076億元、歲入828億元，連同債務還本增加345億元，並計立法院審議總預算案結果，歲入增加6020億元，歲出刪減480億元；今年度中央政府總預算經追加後，歲入3兆5471億，歲出3兆5946億。收支相抵，差短475億，連同債務還本1610億，尚須融資調度數2085億。

精華 FAQ

  • 這次追加預算歲出達6076.3億元，創史上最高，主要用於中油增資、因應中東戰事的油氣與電價補貼，以及國防預算回填、社福、災後重建等項目。

  • 因為行政院把立法院先前刪除的國防特別預算，透過追加預算方式再編列回來，國民黨與民眾黨認為這有迴避刪減結果、藐視立法院之嫌，因此揚言嚴審。

  • 主計總處表示，追加後歲入為3兆5471億元、歲出為3兆5946億元，收支差短475億元，加上債務還本1610億元，尚需融資調度2085億元，但整體舉債仍較原編列減少907億元。

國民黨

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