陳致中增額錄取軍法官又被提 扁：兒當1年10個月兵無特權

陳致中增額錄取軍法官的往事又被提起，陳水扁在臉書反擊，指他的小孩參加聯考都沒任何優待，且陳致中至少當完1年10個月的兵，沒有因為爸爸是總統而不用當兵。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安 大兒子蔣得立獲選台北市公費交換生，引發利益迴避質疑。國民黨 新媒體部前主任韋淳祐則點名，前總統陳水扁 的兒子陳致中服役時能考上軍法官，因軍法局增額錄取。陳水扁則反擊，指他的小孩參加聯考都沒任何優待，不像有些國民黨大官兒子靠僑生或外交官子女身分加分錄取；且陳致中至少當完1年10個月的兵，沒有因為爸爸是總統而不用當兵。

陳水扁在「新勇哥物語」粉專貼文表示，蔣萬安父子的特權疑雲，搞得沸沸揚揚，讓他想起2000年大選時，代表新黨參選的李敖曾質疑他沒當兵，是因為岳父的關係，後來連戰陣營也跟著打。殊不知他右手肘外翻，先天性彎曲伸不直，上完大專集訓經兵役體檢判定為丙等體位，只能服國民兵役。

陳水扁也說，當年他和妻子吳淑珍還不是男女朋友關係，3、4年後論及婚嫁，準岳父還特別到公所去查阿扁為什麼不用當兵呢？

陳水扁說，他在總統任內實施縮短役期，從1年10個月，逐年縮短到最後的一年，也是在阿扁兒子陳致中當完1年10個月的兵後，才敢正式推動，免得被外界批評是為自己的小孩縮短役期。

陳水扁說，他的小孩參加高中及大專聯考，都沒有任何優待，不像有些國民黨的大官兒子靠僑生或外交官子女身分加分錄取。藍營大官子弟不用當兵的族繁不及備載，陳致中至少還去當完1年10個月的兵，沒有因為爸爸是總統而不用當兵。