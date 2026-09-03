我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

陳致中增額錄取軍法官又被提 扁：兒當1年10個月兵無特權

記者蔡晉宇／台北4日電
陳致中增額錄取軍法官的往事又被提起，陳水扁在臉書反擊，指他的小孩參加聯考都沒任何...
陳致中增額錄取軍法官的往事又被提起，陳水扁在臉書反擊，指他的小孩參加聯考都沒任何優待，且陳致中至少當完1年10個月的兵，沒有因為爸爸是總統而不用當兵。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選台北市公費交換生，引發利益迴避質疑。國民黨新媒體部前主任韋淳祐則點名，前總統陳水扁的兒子陳致中服役時能考上軍法官，因軍法局增額錄取。陳水扁則反擊，指他的小孩參加聯考都沒任何優待，不像有些國民黨大官兒子靠僑生或外交官子女身分加分錄取；且陳致中至少當完1年10個月的兵，沒有因為爸爸是總統而不用當兵。

陳水扁在「新勇哥物語」粉專貼文表示，蔣萬安父子的特權疑雲，搞得沸沸揚揚，讓他想起2000年大選時，代表新黨參選的李敖曾質疑他沒當兵，是因為岳父的關係，後來連戰陣營也跟著打。殊不知他右手肘外翻，先天性彎曲伸不直，上完大專集訓經兵役體檢判定為丙等體位，只能服國民兵役。

陳水扁也說，當年他和妻子吳淑珍還不是男女朋友關係，3、4年後論及婚嫁，準岳父還特別到公所去查阿扁為什麼不用當兵呢？

陳水扁說，他在總統任內實施縮短役期，從1年10個月，逐年縮短到最後的一年，也是在阿扁兒子陳致中當完1年10個月的兵後，才敢正式推動，免得被外界批評是為自己的小孩縮短役期。

陳水扁說，他的小孩參加高中及大專聯考，都沒有任何優待，不像有些國民黨的大官兒子靠僑生或外交官子女身分加分錄取。藍營大官子弟不用當兵的族繁不及備載，陳致中至少還去當完1年10個月的兵，沒有因為爸爸是總統而不用當兵。

精華 FAQ

  • 因蔣萬安大兒子獲選公費交換生引發利益迴避爭議後，外界又點名陳致中服役時能考上軍法官，認為與軍法局增額錄取有關，成為特權比較焦點。

  • 陳水扁強調，陳致中至少實際服完1年10個月兵役，並不是因為父親是總統而免役或獲得優待，反批真正的特權應是不用當兵的權貴子弟。

  • 他表示自己因先天手肘問題被判丙等體位，依法只能服國民兵役；子女參加高中與大專聯考也沒有優待，並反指部分國民黨大官子弟靠身分加分錄取。

陳水扁 國民黨 蔣萬安

上一則

中國律師為錫安教會辯護遭施壓 逃抵台灣尋求協助

下一則

卸任接閣揆？陳其邁：生涯規畫不是可靠、可預測的事

延伸閱讀

兒獲交換生遭批特權 蔣萬安：不領公費 連勝文：欺負孩子缺德

兒獲交換生遭批特權 蔣萬安：不領公費 連勝文：欺負孩子缺德
兒來美求學免當兵？蔣萬安：一年後回台 一定會盡義務

兒來美求學免當兵？蔣萬安：一年後回台 一定會盡義務
選戰只打一個高中生…藍委：換個爸爸「上進」變「醜聞」

選戰只打一個高中生…藍委：換個爸爸「上進」變「醜聞」
網友影射吳淑珍致陳幸妤與前男友分手 陳致中為母平反

網友影射吳淑珍致陳幸妤與前男友分手 陳致中為母平反

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見