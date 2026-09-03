我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

藍分裂、藍白破局 前竹縣長嗆鄭麗文「戰略錯誤」：輸了最大戰犯是妳

記者許正宏郭政芬／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范振宗當面接著指著鄭麗文說，國民黨內部沒有處理好，外部又沒有和民眾黨合作，「責無...
范振宗當面接著指著鄭麗文說，國民黨內部沒有處理好，外部又沒有和民眾黨合作，「責無旁貸，就是你（鄭麗文）要負責任」。（記者許正宏／攝影）

國民黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩3日登記參選，黨主席鄭麗文、縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人陪同。近期竹北市長選舉藍白合破局引發輿論，范振宗3日在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」，更稱「如果打輸，最大的戰犯就是你」。

范振宗3日公開力挺徐欣瑩，他表示，從台灣頭到台灣尾的戰術，「你喊破喉嚨也沒有票」，「這邊喊有什麼用？不用你喊，這邊通通都支持徐欣瑩」。他說，3日藍白不合，萬一失守，新竹縣有被民進黨打過嗎？「有！只有我」，現在他都支持國民黨。台下隨即喊出「國民黨大團結」。

范振宗當面接著指著鄭麗文說，國民黨內部沒有處理好，外部又沒有和民眾黨合作，「責無旁貸，就是你（鄭麗文）要負責任」。他說，「如果選贏，我講你很厲害；如果打輸，最大的戰犯就是你」，他認為鄭麗文3日沒有用盡全力。鄭麗文則在一旁笑喊著，「有啦！吃奶的力都使出來了」。

范振宗緊接著說，「你戰略錯誤，戰術再好也沒有用」，面對「藍就分裂，白又不跟你合作」的局面，「你該怎麼辦？」他並說，對方沒有什麼厲害，「通通抓賄選，你就穩當選，他買票都一樣，你把賄選抓到一定當選」。

由於范振宗持續致詞，台下支持者大喊「徐欣瑩當選」，希望能蓋過范振宗的致詞。范振宗最後則表示，自己「四年死掉，3日復活了一下子」，並公開祝福徐欣瑩「最高票當選」。

楊文科隨後致詞則替現場緩頰，他表示「范振宗老縣長是用詼諧、幽默的方式來支持徐欣瑩。」

范振宗在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」...
范振宗在鄭麗文身旁致詞時，直接批評鄭麗文「戰略錯誤」，直言「你喊破喉嚨也沒有票」。（記者許正宏／攝影）

他認為鄭麗文今天沒有用盡全力。鄭麗文則在一旁笑喊著，「有啦！吃奶的力都使出來了」...
他認為鄭麗文今天沒有用盡全力。鄭麗文則在一旁笑喊著，「有啦！吃奶的力都使出來了」。（記者許正宏／攝影）

精華 FAQ

  • 徐欣瑩登記參選時，國民黨主席鄭麗文、新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、范振宗等人都到場陪同，顯示藍營對這場選戰相當重視，也刻意營造團結聲勢。

  • 范振宗認為鄭麗文在藍白合作與內部整合上都有戰略錯誤，當面直言她責無旁貸，甚至說若國民黨打輸，最大的戰犯就是她，並批評她喊再大聲也沒有票。

  • 楊文科在范振宗發言後出面說明，強調老縣長是以詼諧、幽默的方式支持徐欣瑩，意在化解外界對藍營內部歧見與當場火藥味過濃的聯想。

民進黨 鄭麗文

上一則

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

下一則

98歲北海鱈魚香絲老董每天炒股賺台幣30萬 點名不買這兩家

延伸閱讀

竹北藍白合破局 黃國昌批毀諾 柯文哲：宜蘭、新北恐出問題

竹北藍白合破局 黃國昌批毀諾 柯文哲：宜蘭、新北恐出問題
竹北藍白合破局 林為洲：我盡力了，路還很長

竹北藍白合破局 林為洲：我盡力了，路還很長
竹北市長「藍白合破局」柯文哲：為何顧大局的不是國民黨

竹北市長「藍白合破局」柯文哲：為何顧大局的不是國民黨
竹北藍白合破局 黃國昌：為一棵樹燒掉森林？

竹北藍白合破局 黃國昌：為一棵樹燒掉森林？

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見