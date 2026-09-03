竹市、嘉市整合成功 黃國昌：藍白合堅不可破

藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷（前排中），昨由民眾黨主席黃國昌（前排左）、嘉義市長黃敏惠（前排右）與多名藍白市議員及參選人陪同前往登記參選。（記者魯永明／攝影）

年底縣市長選戰，新竹市、嘉義市藍白整合，劍指綠營。國民黨主席鄭麗文與民眾黨創黨主席柯文哲 昨一起陪同新竹市長高虹安 登記參選連任；民眾黨嘉義市長參選人張啓楷也在黨主席黃國昌 與國民黨籍現任市長黃敏惠陪同下登記，黃國昌更宣示藍白合「堅不可破」。

不過，竹北市長選戰，藍白仍破局。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠預定今天登記；國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智今天也要登記參選，鄭麗文將到場力挺。柯文哲直言「這種事情不應該發生」，但既已發生，「面對問題是解決問題的第一步」，黃國昌與鄭麗文應盡快協商如何善後。

不過，柯文哲在基隆也表示，不必因為少數人的問題抹滅全局，此次選戰從宜蘭、新北到嘉義、彰化及台中等地，絕大部分合作情況皆屬良好，當前重點並非單純的藍白或綠白合作，而是台灣能否逐步建立起「聯合政府」的政治文化；像日本自民黨和維新會，選後簽合作同意書，什麼是共同支持的、什麼是有爭議的，把整個政府的合作事項列得很好，希望有一天台灣的政治也可以進步到這程度。

針對竹北市長選舉在野整合紛擾，民眾黨昨舉行黨政聯繫會議，黃國昌會中表示，「內省不疚，夫何憂何懼？」感謝前立委林為洲的努力，但對於徐欣瑩的態度，他意有所指地說，「我們永遠無法理解，不守信用的人到底在想什麼」。黃國昌強調，民眾黨說到做到、坦坦蕩蕩，現在就是走自己的路，全力拚戰。

黃國昌說，邱臣遠有完整的歷練與執行力，長期投入大新竹地區發展，一定是最能帶領竹北向前進的市長。邱臣遠透露，日前與新竹縣副縣長陳見賢碰面，陳明確表達會給予支持與建議，「力挺善良的人」。

鄭麗文昨與柯文哲同框，柯之前要求鄭「說清楚」，但兩人碰面卻沒談藍白合，反而聊起柯手上的「電子手環」。鄭指出，看到柯文哲與高虹安能站在選委會前，經歷多少千辛萬苦與不為人知的壓力、打擊與折磨，讓她非常感慨。她盼新竹選民不分顏色、黨派，再次支持高虹安連任。徐欣瑩則強調「藍白團結要繼續、整合要繼續」。

嘉義市方面，黃敏惠力挺張啓楷延續幸福城市，黃國昌宣示藍白合「堅不可破」。張啓楷隨後公開向民進黨參選人王美惠下戰帖要求辯論，黃國昌也砲轟交通部長陳世凱「選後再談輕軌」的說法，不該將公共建設當政治工具。王美惠登記後也反擊，指選舉不應只看單一辯論表現，主張「用政績接受檢驗」；至於輕軌議題，她直言需要龐大經費、時間及中央地方溝通。

鄭麗文在國民黨中常會表示，完成登記後，代表選戰正式進入白熱化階段；只要全黨團結一致，把目前的氣勢延續到投票日，必定開出漂亮成績單。