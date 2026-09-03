選戰只打一個高中生…藍委：換個爸爸「上進」變「醜聞」

國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，這位賴廷與的履歷上，清清楚楚寫著一筆獎學金「成功大學雙聯學位獎學金，2011 年。」2011 年，賴清德剛坐上台南市長的位子。（圖／取自風向123事臉書）

台北市長蔣萬安 大兒子蔣得立申請台北市教育局國際交換學生計畫，遭質疑未利益迴避。國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，與賴清德 總統兒子同名同姓的孩子，也曾在賴清德剛擔任台南市長時拿到成功大學獎學金。同件事換一個爸爸，就從「上進」變成「醜聞」，有問題的不是獎學金，是民進黨 心理扭曲的程度。

韋淳祐指出，一個小孩，不管是政治人物的小孩，還是隔壁鄰居的小孩，都該有靠自己爭取機會的空間。台北市長蔣萬安的兒子蔣得立，一個高中生，用合法合規的方式唸書、申請、錄取，拿到一個出去看看的機會。這件事從頭到尾，沒有哪一個環節有錯。但民進黨議員簡舒培等人說，蔣萬安是台北市長，領這筆補助就「不合理」，話裡話外還暗示是占便宜。

韋淳祐指出，一名與賴總統長子同名同姓的賴廷與，剛好也念電機、剛好也在同一個年代出國、剛好連求學履歷都排得一模一樣。而在履歷上，清清楚楚寫著一筆獎學金：「Joint and Dual Degree Scholarship Award, NCKU, 2011」——成功大學雙聯學位獎學金，2011 年。

韋淳祐說，2011 年，賴清德剛坐上台南市長的位子，這名跟總統兒子無論姓名與求學履歷都幾乎一模一樣的賴廷與拿這筆獎學金一點問題都沒有，因為蔣得立跟賴廷與，做的其實是同一件事：認真唸書、爭取機會、按規定申請、出去看看世界。

韋淳祐酸，同一件事，換一個爸爸，就從「上進」變成「醜聞」，那有問題的不是獎學金，是民進黨心理扭曲的程度。他們查的不是補助，是姓氏。而且照這個邏輯推下去，政治人物的小孩想證明自己清白，就只剩最後一條路了「考差一點」。

韋淳祐說，這世界上真正有問題的，從來不是小孩。是那些選舉一到，連小孩的成績單都要拿來算票的大人。世界很大，大到每個孩子都想出去看看；世界很小，小到有些噁心的大人，選戰打來打去只剩下一個高中生。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，這位賴廷與的履歷上，清清楚楚寫著一筆獎學金「成功大學雙聯學位獎學金，2011 年。」2011 年，賴清德剛坐上台南市長的位子。（圖／取自風向123事臉書）