兒獲交換生遭批特權 蔣萬安：不領公費 連勝文：欺負孩子缺德
台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，因錄取名額僅25人的「北市國際交換學生學習實施計畫」將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。蔣今一早臉書發文，強調蔣得立沒有因為是誰的兒子，而有特殊待遇。至於教育局補助，蔣說「我和太太、得立共同討論之後，決定不領取。」
「我以他(蔣得立)為榮。」蔣萬安說，蔣得立跟所有參加交換學生計畫的孩子一樣，依照公開的規定提出申請、經過正式的甄選程序。「我從頭到尾都沒有介入甄選」。大家關心他的申請以及赴美資格，教育局也已經說明得很清楚。
蔣萬安也強調，蔣得立是台灣人，是中華民國國民，在台北一路從國小、國中、參加會考，這次的計畫申請，符合資格，符合規定，符合程序。「他沒有因為是誰的兒子，而有任何特殊待遇。」對於網路的大批網軍攻擊，蔣萬安也不捨表示，蔣得立憑自己的努力申請上這個計畫，「我以他為榮。」
「教育局的相關補助，我和太太、得立共同討論之後，決定不領取。」蔣萬安說，政治人物本來就應該接受最嚴格的檢驗，他也願意接受所有的檢驗。但是，希望不要因為得立的父親是台北市長，就讓一個孩子因此必須放棄追求夢想的權利。
蔣萬安說，得立決定休學一年，去看看世界。看到一個15歲的孩子，有獨立探索的心與勇氣，我和舫亘的態度就是尊重與支持。他踏上從政之路，成為公眾人物，是他的選擇，不是得立的選擇。而得立的所有選擇，做父母的永遠都會尊重、支持。
台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。
連勝文上午陪國民黨台北市松信議員參選人李明璇領表登記，他受訪指出，總覺得選舉的時候，民進黨的慣性做法，就是針對別人的家人，不管幾歲，從1個月到30歲、50歲就猛打，鬥爭別人的家人、打擊別人的家人。
他說，今天早上看到蔣市長說，已經放棄，沒有要申請公費，自己出錢，大家還有什麼好講的？自己爸爸媽媽自己出錢，如果能夠透過一個制度、程序當中取得去國外，且這不是出國留學，這只是交換學生。
連勝文表示，他認為正常的選民，應該把焦點還是放在市長候選人身上，而不是去欺負一個十幾歲的小朋友，覺得這個是非常缺德、非常糟糕的一件事情。
蔣萬安表示，兒子是依照公開規定提出申請，並經正式甄選程序錄取，他從頭到尾都沒有介入，也沒有任何因市長身分而來的特殊待遇。 蔣萬安說，經與太太和兒子共同討論後，決定不領取教育局相關補助，改由家裡自行負擔，希望外界不要因為他是市長，就剝奪孩子追夢的權利。 連勝文認為，選舉焦點應放在市長候選人身上，不該針對十幾歲的小朋友窮追猛打；他批評這種攻擊家人的做法非常缺德、非常糟糕。
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蔣萬安表示，兒子是依照公開規定提出申請，並經正式甄選程序錄取，他從頭到尾都沒有介入，也沒有任何因市長身分而來的特殊待遇。
蔣萬安說，經與太太和兒子共同討論後，決定不領取教育局相關補助，改由家裡自行負擔，希望外界不要因為他是市長，就剝奪孩子追夢的權利。
連勝文認為，選舉焦點應放在市長候選人身上，不該針對十幾歲的小朋友窮追猛打；他批評這種攻擊家人的做法非常缺德、非常糟糕。
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