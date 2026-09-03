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九合一選戰 綠營打出王牌蔡英文 展現跨派系團結

台灣新聞組／綜合3日電
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前總統蔡英文（前排左）2日陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右）登記參選，並贈...
前總統蔡英文（前排左）2日陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右）登記參選，並贈送沈伯洋「船舵」，把台北帶往對的方向。（記者曾學仁／攝影）

年底九合一選戰，綠營大打小英牌，前總統蔡英文已受邀擔任6名縣市長競選總部主委或榮譽主委，昨再陪民進黨台北市長參選人沈伯洋、基隆市長參選人童子瑋登記參選，展現跨派系團結並拉抬選情，盼臨門一腳協助突圍。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會呼籲全黨團結，但不要過度解讀選情變化，避免影響選戰節奏。賴清德5日也將出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部成立大會，與已宣布擔任蘇巧慧競總主委的蔡英文同台輔選，展現收復新北決心。

蔡英文目前已受邀擔任蘇巧慧、童子瑋、台中市何欣純、嘉義市王美惠、和台東縣陳瑩、嘉義縣蔡易餘共6名縣市長參選人競總主委或榮譽主委。沈伯洋昨登記參選，也邀蔡英文助陣；蔡送上船舵盼沈掌穩，把台北帶往對的方向。

沈伯洋說，希望當台北市長不只是要當問題解決者，更要當一個開拓者；他也喊出兒少、食安、交通、環境、體育、AI、商圈發展、夜經濟8大願景，爭取台北市民支持。

沈的對手、台北市長蔣萬安今天將陪國民黨小雞登記造勢。蔣萬安說，希望能夠拉抬藍營氣勢，接下來9月12日也會參與民眾黨議員活動，目標就是藍白席次最大化，「兄弟齊登山，兄弟齊努力」。

蔡英文隨後轉往基隆陪童子瑋登記參選，她說，請大家給童子瑋機會，把建設和改變帶進每一個基隆人的生活。

童子瑋說，將以「生活市長」為目標，讓每一位基隆人都能過上更好的生活。他邀請蔡英文擔任主委，就是希望蔡能把中央、地方合作的經驗傳授給他。

精華 FAQ

  • 綠營把蔡英文視為王牌，已邀她擔任6名縣市長參選人競總主委或榮譽主委，並安排她陪同登記與站台，藉由其高人氣與跨派系號召力，爭取臨門一腳的選票支持。

  • 賴清德在中常會強調全黨要團結，但也提醒不要過度解讀選情，以免打亂節奏；他並將在9月5日出席蘇巧慧競總成立大會，與已任主委的蔡英文同台輔選。

  • 蔡英文先後陪沈伯洋、童子瑋登記參選，也已受邀協助蘇巧慧、何欣純、王美惠、陳瑩與蔡易餘等人；她強調要把建設與改變帶入地方，支持參選人以合作經驗推動治理。

蔡英文 沈伯洋 民進黨

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