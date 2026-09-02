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政院媒宣費預算編滿13億 藍轟：今年砍半 隔年原額奉還

記者唐筱恬林銘翰黃婉婷／台北2日電
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國民黨團書記長許宇甄指「國會砍一半，行政院隔年幾乎原額奉還」，擺明把國會監督當耳...
國民黨團書記長許宇甄指「國會砍一半，行政院隔年幾乎原額奉還」，擺明把國會監督當耳邊風。（圖／許宇甄辦公室提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：行政院2027年媒宣費編列13.5億元，幾乎回到原額。
  • 重點二：立院今年剛將媒宣費砍半，在野痛批國會監督遭忽視。
  • 重點三：綠營主張逐筆審查，認為不該見媒宣兩字就先砍。

立法院新會期昨天開始報到，本會期即將審查2027年度中央政府總預算案，其中媒體宣傳費今年立院砍半，但政院明年依舊原封不動編列逾13億元（台幣，下同，約4105萬美元），對於賴政府繼續將媒宣費「編好編滿」，在野黨立委批評，「擺明把國會監督當耳邊風」，民進黨立委則呼籲在野理性監督。

媒體宣傳費近年成為朝野攻防重點，立法院對2025年度媒宣費統刪60%，法定媒體宣傳費最後為7.2億元；近期立法院完成2026年度總預算審議，政院原編列13.7億元，立院砍半統刪50%，宣傳費大約剩下6.8億元左右。

然而，根據行政院送至立法院的2027年預算書，媒體政策及業務宣導費依舊編列13億4995萬元，其中以內政部編列2.4億元最多，經費高度集中於警政署1.9億元，第二名為外交部1.3億元、第三名為農業部1.2億元，交通部則編列1.1億元。

國民黨團書記長許宇甄表示，去年度媒宣費因暴增引發社會強烈質疑，立法院才決議除法定義務支出外統刪50%，賴政府立刻又把媒宣預算加碼為13.5億元，等於「國會砍一半，行政院隔年幾乎原額奉還」，擺明把國會監督當耳邊風，難道是準備拿人民納稅錢買廣告、洗形象，替總統大選舉提前暖身？

許宇甄強調，2027年度總預算送進立法院後，國民黨團一定會把各部會媒宣費逐筆攤在陽光下，查宣傳內容、採購流向、投放對象、實際效益等。該宣導的公共政策若合理就支持，替執政黨擦脂抹粉則一毛都不會給。

國民黨立委王鴻薇說，立法院連續兩年對媒宣費通刪五、六成左右，政務也沒因為刪了媒宣費而受到影響；且到今年為止，賴政府媒宣費仍然過度集中在特定媒體如三立、民視等，這些情況完全沒有改善，因此在野黨今年還是會繼續監督，將媒宣費列入砍刪重點。

民眾黨團總召陳清龍說，對於高達13.4億元的媒體宣傳費，民眾黨團會嚴格把關、該刪就刪，絕對不會讓納稅人的血汗錢，變成執政黨豢養特定媒體的工具。

在野對媒宣費磨刀霍霍，民進黨團幹事長莊瑞雄說，政府每筆預算都受國會監督，哪一筆不合理就逐筆檢驗，該刪就刪，但不能看到「媒體宣導」四個字，就先砍一半再說。去年已經砍五成，今年可以嚴格審查，但請把理由講清楚、把項目看清楚，如果只剩下比誰砍得多，不是監督，是拿人民需要的公共資訊當政治成績單。

精華 FAQ

  • 行政院送出的2027年預算書，媒體政策及業務宣導費編列13億4995萬元，幾乎回到原本水準。爭議在於立法院今年才將相關預算砍半，隔年卻又大幅回編。

  • 國民黨與民眾黨認為，政府在立院砍半後仍把媒宣費編回13億多元，等於無視國會監督，甚至可能拿納稅錢替執政黨包裝形象，因此揚言嚴格刪減與追查用途。

  • 民進黨團認為，政府每筆預算都可受監督，但應逐項檢驗是否合理，而不是看到「媒體宣導」就先砍一半；若是必要公共資訊，就不該因政治攻防而被一概刪除。

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