政大新生群背景圖遭換成沈伯洋 學生嘆政治退出校園跳票

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二）正式登記參選。(記者曾學仁／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 政大非官方新生Line群背景圖遭換成沈伯洋，引發學生與網友熱議。

政大非官方新生Line群背景圖遭換成沈伯洋，引發學生與網友熱議。 重點二： 沈伯洋呼籲勿以宣傳圖占用新生群，建議改用辯論或政見介紹。

沈伯洋呼籲勿以宣傳圖占用新生群，建議改用辯論或政見介紹。 重點三：校方強調群組非官方建立管理，學校恪守行政中立不替特定人物宣傳。

有網友於社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨 台北市市長參選人沈伯洋 ，引發熱議。而沈也留言，希望政治宣傳避免用這樣方式，且群組是新生群組這樣會讓其他討論失焦，恐喧賓奪主，呼籲可以透過學生會或系學會直接舉辦台北市長選舉辯論，「更可以無痛接觸政治」。

本報系聯合報報導，沈伯洋表示，不管是支持還是反串，都希望不要用這樣的方式把圖放上面，加上這是新生群組，「如此大的圖（然後我又不帥）其實已經喧賓奪主」，更會讓其他討論失焦，若要讓年輕的學生對於學校討論有關心，也應放兩個參選人的政見，才能能夠討論和選擇。

沈伯洋也說，要讓大家關心最好方式，就是學生會或系學會直接舉辦台北市長選舉辯論，然後在新生群組告訴大家歡迎大家來看辯論，或許比較好，沈強調，生活離不開政治，政治本身也包含宣傳，但是對一般人而言，生活沒義務充滿著宣傳，熱情沒問題，方式可以調，更可以無痛接觸政治。

台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，對於政大非官方大一新生Line群是否變「沈伯洋後援會」？蔣萬安說，其實包括政大在內的各個校園，所有的年輕朋友、所有的學生，其實都會有各自的立場、各自的想法、不同的意見。「我覺得大家就是理性溝通、討論，就很好。」

國民黨議員柳采葳質疑，新生Line群本該是提供新生選課與生活資訊、讓學弟妹安心交流的政大新生大群，怎麼竟一夕之間，被具有「青鳥」背景的管理員公器私用，直接換上立委參選人沈伯洋的競選大頭貼，還在群組裡鋪天蓋地推銷他的個人政見？質疑民進黨不該將手伸進校園。

台北中國時報時報報導，有學生認為，無論將沈伯洋換成新生群背景圖是不是「反串」，都已令人反感，且有同學在網路上針對此事發表反對意見，就被支持者痛批「每個人都有選擇政治偏好的權利，不能因為不支持就無腦反對」，竟然連「質疑沈伯洋」都會被譴責，對此感到相當無奈。

雖目前暫未傳出其他校園發生「新生群變政治群」事件，但政治介入校園非近期個案。學生感嘆，說好政治退出校園，但又不斷有政治人物接觸學生族群，難道未來都要對民進黨政治人物歌功頌德，才能換來安寧嗎？

據報導，政治大學回應，該群組為學生自行成立之非官方Line群組，學校並未參與創建、管理或運作。政治大學一向尊重學生對公共事務的關心，以及不同政治立場與意見的自由表達；同時，學校恪守「教育基本法」與行政中立原則，官方管道絕不為特定政治人物或政黨進行宣傳。