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律師爆國安監聽高金14年 質疑涉貪案證據不合法

記者王聖藜／台北2日電
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無黨籍立委高金素梅。（本報資料照片）
無黨籍立委高金素梅。（本報資料照片）

台北地院審理立法委員高金素梅涉貪案，昨傳喚高金「核心」助理張俊傑，張的律師團爆料，國家安全局自2013年起以「國安監聽」名目監聽高金長達14年，缺乏合理法源依據，爭執監聽譯文的證據能力，法官列爭點處理。

律師李岳洋表示，國安局自2013年即開始監聽，直至今年才以貪汙罪名搜索、約談高金素梅。李說，調查局國安站發動偵辦前，刻意去函國安局確認監聽譯文具備證據能力，向法官聲請調閱台灣高等法院認可相關監聽合法的公函等資料。

張俊傑的另名律師洪維駿表示，辦案人員2026年2月10日提示監聽譯文給共犯，依法律規定，「國安監聽」的證據應供國家安全預警使用，且聽一段時間後，有定期回報義務，「怎麼會從14年前開始監聽，在連續聽了十幾年後，終於蒐集到貪汙的證據而查辦？」質疑證據不合法，批檢調蒐證程序有疑義。

根據張俊傑律師團的主張，承審法官林承歆已加列於庭前整理的爭點，容後處理。

台北地檢署6月8日起訴高金素梅共24人，檢調認定，高金涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，涉案內容包含公費助理薪資、加班費等，不法所得為787萬元（新台幣，下同，約24萬美元），對她求處12年6月以上徒刑。

檢方控訴張俊傑涉及「詐領助理費」、「十一音像公司驗資不實」、「詐領多族群協會補助款」、「違法進口快篩」，指張的犯罪所得高達1518萬923元，求刑16年以上。

張俊傑起訴移審後以1000萬元交保，接受科技監控，昨以狀子答辯，表示除了詐領公費助理費所涉的貪汙詐領公有財物罪名外，其餘罪名均認罪，張辯稱，部分公費助理薪資給自費助理用於國會辦公室相關支出。

本案已有多名被告對違法進口快篩、違反醫療器材管理法之輕罪認罪，預計10月27日下午傳喚高金素梅出庭。

精華 FAQ

  • 辯方主張國安監聽原應用於國安預警，卻長期監聽14年後才轉作貪汙偵辦，且程序缺乏合理法源依據，因此認為相關譯文可能不具證據能力。

  • 檢方認定高金涉違反貪汙治罪條例、詐欺取財及醫療器材管理法，涉案含助理費與快篩；張俊傑則被控詐領助理費、驗資不實、補助款與違法進口快篩。

  • 目前法官已將監聽合法性列為爭點，後續將再處理；全案預計在10月27日下午傳喚高金素梅出庭，持續進行審理與證據攻防。

高金素梅

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