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即時短評／民進黨正把台灣變成他們所想的「那個中國」

記者／鄭文翔
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中職球隊台鋼雄鷹日前公布9月26日大巨蛋賽後，將由港星陳曉東擔任演出嘉賓，因幾年...
中職球隊台鋼雄鷹日前公布9月26日大巨蛋賽後，將由港星陳曉東擔任演出嘉賓，因幾年前的爭議話題掀起熱議。台鋼球團隨後宣布取消；陳曉東則以「大家存好心、說好話、做好事」回應。圖為陳曉東今年初宣布將在6月重返香港紅館開唱。（火爆娛樂Fire Music提供）

中職球隊台鋼雄鷹日前公布9月26日大巨蛋賽後，將由港星陳曉東擔任演出嘉賓，消息一出，就有人翻出陳曉東在2019年反送中時，表態「愛國愛港反對暴力」、並曾轉發「五星紅旗有14億護旗手」言論，旋即掀起熱議。台鋼球團隨後宣布「考量希望職棒主題日能夠回歸棒球及活動本身」，決定取消陳曉東演出；陳曉東則以「大家存好心、說好話、做好事」貼文回應。

近年來，由於民進黨政府無力也無能處理兩岸關係，自2019年香港爆發反送中以來，無論遇到的是總統大選、抑或是基層村里長選舉，幾乎無一不以「芒果乾」（亡國感）作為選戰主軸；連帶的眾多側翼、小綠綠們也開始周放大鏡隨時檢視可資操作的言論或事件，伺機倒打希望兩岸和平相處的藍白陣營，以獲取最大政治利益。

無可諱言，中共對台灣的壓力日益強化，視兩岸中線如無物，戰機戰艦三天兩頭到台灣周遭巡航一番；但執政者所想、該做的，應是如何化解彼此誤會、消弭衝突。且過去兩岸並非總是像現在般劍拔弩張，陳水扁前總統任內都還有兩岸小三通、包機直航等成就；然如今的賴政府，唯一的成就大概就是盡力讓兩岸愈走愈遠、愈分愈開，讓台灣部分民眾只要講到對岸就冒火。

事實上，陳曉東等部分藝人的言論，就像一般社會一樣有各式各樣不同的聲音，他們生活在「中國香港」，說出中國社會與中共「愛聽的話」，是他們自己的認同與選擇；但他們畢竟不像某些極端分子鎮日舉著「五筒」大旗，那才是對台灣真正的威脅。

然而，民進黨政府嘴上總說支持兩岸健康有序的交流，實際作為往往卻是相反。最近才發生民代帶頭帶風向，將民眾在公眾場合聽的投資節目當作中共情蒐平台，要求國安調查；事後雖證實是烏龍，該立委卻一句道歉也不用，只有民進黨幹事長莊瑞雄說「涉及國安有警惕性不是壞事，政治氣氛不用如此肅殺」。小老百姓要問，帶頭肅殺的人，不正是該黨立委、陸委會副主委之妻？可憐了那位民眾，無端端被立委視作可能的中共同路人、第五縱隊代表，人家或許只是想跟上賴政府大肆宣傳的AI經濟紅利，加碼投資罷了。

回到陳曉東，他說十月三日還會再來大巨蛋參加佛光山的活動，不知道綠營與側翼會不會跟著抵制佛光山？民進黨總是宣傳中國大陸多麼可怕、言論審查多麼恐怖、國人沒必要最好不要去大陸，但如今的台灣，自主言論警察隨處都是，只要不合其意，馬上就會被「公審」。這就是民進黨所謂的民主社會嗎？看來，不需要兩岸統一，民進黨也正把台灣變成他們想像中的「那個中國」。

精華 FAQ

  • 文中指出，陳曉東曾在2019年反送中時表態支持「愛國愛港反對暴力」，也曾轉發親中言論，引發外界爭議。台鋼球團最後以希望主題日回歸棒球本身為由，決定取消其演出。

  • 作者認為民進黨無力也無能處理兩岸關係，近年反而把亡國感當作選戰主軸，並透過側翼放大特定事件與言論，進一步激化台灣社會對中國的敵意與對立。

  • 文章主張，民進黨口口聲聲說支持交流，實際上卻可能透過輿論審查與政治動員製造肅殺氣氛，讓台灣出現類似作者所說的「那個中國」式言論管控與社會排斥。

民進黨 反送中 香港

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