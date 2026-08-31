花數百億 審計部批無人機防禦系統功能不全、專屬飛測場停滯

審計部最新決算審核報告提及，國防部建置無人機防禦系統進度延宕。圖為陸軍官兵於射擊前檢查Altius-600M無人機。(圖／第三作戰區提供)

AI摘要 文章摘要整理： 審計部批評國防部斥資35億元建置的無人機防禦系統功能不全、安裝測試延宕；同時，中央推動的442億元無人機產業計畫也因飛測場域不足而進展有限。

立法院上周三讀通過年度預算6年、總額2400億元（台幣，下同，約75.85億美元）的無人機 條例。不過，中央各部會近年早已陸續採購無人機，審計部在去年度中央政府總決算審核報告提及，國防部 耗資逾35億元建置無人機防禦系統，不僅工程進度延宕，連系統偵測及反制等功能也不周全。

該報告並指出，行政院去年10月核定無人載具產業發展統籌型計畫，投入經費442億元，由經濟部產發署統籌協調，但專屬飛測場域進度停滯，截至今年4月僅一處配合研發測試飛，難滿足需求。

審計部報告指出，國防部4年投入逾35億元，由空軍統籌委託中科院建置固定式遙控無人機防禦系統。由於中國大陸為全球最大無人機生產國，2023年起推出5.1GHz頻段的機型，但無人機防禦系統偵測及干擾範圍並未涵蓋，空軍飛航基地及重要營區設施係以干擾訊號反制為主，難有效防範未來新型商用無人機侵擾。

報告也說，無人機防禦系統應該具備射頻干擾功能，使其同時喪失全球導航衛星系統及遠端控制能力，包含美國的GPS、俄羅斯GLONASS、中國北斗及歐盟的伽利略系統，但裝備規格卻未納入中國北斗三號部分頻段，加上中國北斗衛星導航系統已陸續啟用，恐影響防禦成效。另，無人機防禦系統因工程進度落後、關鍵零組件籌獲延宕，截至去年11月尚未完成系統安裝及測試。

國防部表示將持續檢討，研製籌獲後續反制系統。至於防禦系統並未納入北斗衛星部分，其並非無人機主要使用頻段，且依NCC規定，不可供一般無人機運用，因此未納入系統內。

台灣無人機產業發展部分，報告說，行政院去年10月核定5年期無人載具產業發展統籌型計畫，將投入經費442億元，從技術開發與國際鏈結，到形成產業聚落及生態系，及完善無人載具管理規則等，推進無人機產業，並由經濟部產發署統籌協調。

該報告指出，國內可配合作為小型旋翼機測試場地共18處，場地是既有無人機標準考照場域，多數場域熱門使用時段已趨於飽和，且場域多數僅適合定點訓練，與研發測試所需不同，難滿足研發測試需求，截至今年4月，僅一處亞洲無人機AI創新應用研發中心配合研發測試飛，其餘17處中、小型無人機飛測場域仍未開放，大型遙控無人機測試場域，目前僅屏東恆春機場開放，嘉義水上機場仍評估中，缺乏實質進展且具體期程，影響無人機產業發展。

經濟部產發署回應指出，飛測場域與空域管制主管機關為交通部，無人機資安規範主管機關則是數發部，經濟部擔任跨部會橫向溝通與幕僚任務，實際各項推動事項，由各業務主管部會依權責分工辦理。