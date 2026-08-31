我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

新聞評論／集體打蔣 民進黨揮之不去的「萬安情結」

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安31日出席台北市立明湖國中開學典禮，接受媒體聯訪。（記者張文玠／攝...
台北市長蔣萬安31日出席台北市立明湖國中開學典禮，接受媒體聯訪。（記者張文玠／攝影）

2026大選登記起跑，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆30日卻突然出怪招，下戰帖喊話台北市長蔣萬安來辯論，從港都打到首都，不知道賴瑞隆是選高雄市長或台北市議員？綠營常戲稱蔣萬安「問Ａ答Ｂ」，民進黨卻是集體「選Ａ打蔣」，不管選哪個縣市，都想蹭一下蔣萬安，形成民進黨揮之不去的「萬安情結」。

賴瑞隆原本打算上演「刺客傳奇」，從高雄奇襲台北，但這齣戲一開始就知道不會有下集。賴瑞隆自己也很清楚，蔣萬安絕對不可能專程跑到高雄跟他辯論，因為戰術上不會「上駟對下駟」；更何況，賴瑞隆的真正對手是國民黨市長參選人柯志恩，明知找錯對象還是要喊，賴瑞隆擺明就是蹭聲量。

若真要跟蔣萬安辯論，民進黨台北市長參選人沈伯洋更有正當性，儘管民調差距不小，但兩人至少都在同一個賽道，辯的是台北市政、爭的是台北選票；不像賴瑞隆明明在高雄，卻硬要跨區找蔣萬安，簡直是把選舉當賽車場，只想彎道超車。賴瑞隆捨近求遠，故意跳過柯志恩，選擇不會與他競爭高雄選票的台北市長，根本原因在於，柯志恩是競爭對手，蔣萬安卻是聲量產生器。

「萬安情結」不只發生在賴瑞隆、沈伯洋身上，賴清德總統和蔣萬安多次隔空交鋒水災、問題油議題，蔣萬安彷彿成為賴總統的2028假想敵。賴總統帶頭示範，蔣萬安也成為民進黨政治攻防的「萬用關鍵字」，從地方治理、兩岸議題、憲政攻防，凡事問候萬安，難怪賴瑞隆也自認可以跟蔣萬安辯論前鎮漁港議題。綠營十面埋伏，形成蔣萬安「一個人的武林」。

事實上，最知道蔣萬安戰力的就是身為2022年手下敗將的民進黨對手陳時中。當年台北市長辯論，蔣萬安連攻疫苗、疫情爭議，陳時中一度冒出金句「你又來了」，同樣的問題都回答過了，問一次無法了解，問二次應該明白了，問三次就多餘了。如果真要說起「問Ａ答Ｂ」，陳時中絕對是箇中好手。

綠營不管選哪個縣市，似乎都要蹭一下蔣萬安，藉此拉抬聲量和戰力；比起台中市長盧秀燕的中生代一姐地位，蔣萬安身為藍營新生代領頭羊，更具有全國級話題與挑撥空間。

蔣萬安目前真正的戰場是年底台北市長連任之役，民進黨集中砲火「打蔣」，反而把蔣萬安拉高到更高層次，甚至與賴總統並駕齊驅。「萬安情結」不只是賴瑞隆一個人的問題，更凸顯民進黨的綠色焦慮。

精華 FAQ

  • 文章認為賴瑞隆明知蔣萬安不可能跨到高雄應戰，仍刻意拋出辯論戰帖，主要是為了製造話題與拉抬個人聲量，而非真心想完成一場對等辯論。

  • 指民進黨不論在高雄、台北或中央層級，常把蔣萬安當成政治攻防焦點與聲量來源，頻繁拿他當對照或攻擊對象，形成一種揮之不去的集體執著。

  • 作者認為這種做法表面上是攻擊對手，實際上卻把蔣萬安抬升為全國級政治人物，甚至讓他與賴清德並列，反而強化其話題性與政治能見度。

民進黨 蔣萬安 賴清德

上一則

黑白集／陳亭妃退出Ｃ位 難躲台南淹水災情

下一則

沈伯洋、賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安「先問陳亭妃意願」

延伸閱讀

九合一選戰攻防／藍拚萬安效應 綠打福利牌 白持續空戰

九合一選戰攻防／藍拚萬安效應 綠打福利牌 白持續空戰
未買庇護工場月餅 總統府喊自責 蔣萬安：證明棄單

未買庇護工場月餅 總統府喊自責 蔣萬安：證明棄單
蔣萬安選總統聲勢高 沈伯洋酸：若心在2028 就自己靜待

蔣萬安選總統聲勢高 沈伯洋酸：若心在2028 就自己靜待
跨區站台「兄弟齊登山齊努力」 蔣萬安啟動藍白輔選

跨區站台「兄弟齊登山齊努力」 蔣萬安啟動藍白輔選

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛