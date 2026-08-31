沈伯洋、賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安「先問陳亭妃意願」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆30日受訪，稱蔣萬安「講不清楚、誤導國人」，沒來過前鎮漁港，也該吃過鮪魚、魷魚、秋刀魚，若不懂他可以帶蔣萬安來高雄了解經費花在哪，除要求蔣萬安道歉，他也公開下戰帖，要跟蔣萬安辯論。（記者張議晨／攝影）

年底選戰倒數不到三個月，除民進黨 台北市長參選人沈伯洋 台北市長蔣萬安 頻下辯論戰帖，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也邀蔣萬安來辯論，蔣今被問是否接球？是否是最忙參選人因「凡事問萬安」？蔣一句話回應，「他（賴瑞隆）要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」

先前高雄前鎮漁港81億元（台幣，下同，約2億5601萬美元）改造經費備受爭議，蔣萬安日前專案報告備詢，被綠營質疑遮陽傘、無菸城市等施政，蔣當時舉高雄該案為例，要民進黨別雙標。不過賴瑞隆則向蔣萬安下辯論戰帖，昨天再邀「六都大辯論」，要蔣萬安、柯志恩一個都不要跑。

蔣萬安今天被問到，除沈伯洋、連高雄賴瑞隆也點名辯論，蔣萬安四兩撥千斤，回應「他要不要先問問看台南陳亭妃委員的意願？」

高雄前鎮漁港81億元改造經費受關注，賴瑞隆要求蔣萬安應為引用錯誤訊息道歉，並下戰帖要求公開辯論。柯志恩表示，不用跨縣市找蔣萬安，找她辯論就好。賴瑞隆再度回應，乾脆六都大辯論，「蔣萬安、柯志恩都不要跑」。

民進黨市長參選人沈伯洋、賴瑞隆下辯論戰帖，蔣萬安昨受訪表示，他每天都在針對市政議題向大家說明，今天也要市政總質詢，一樣會就各項市政進程、議題，清楚向市民報告。

沈伯洋昨天表示，蔣可能因公務繁忙尚未回覆，若辦辯論，將先聚焦具急迫性兒少制度問題，還有1999統計民眾陳情案較多的交通與衛生議題，也會是辯論重點。

賴瑞隆昨說，81億元前鎮漁港包括深水碼頭25億元整建、多功能水產中心27億元，還有下水道工程，這也是當時原來的港區還沒有完成的下水道15億元，以及周邊道路、人行道改善7.74億元和5億元海員服務中心，相比台北果菜市場案180億元來說，81億元根本不多。

柯志恩說，對前鎮漁港花了81億元樂觀其成，但包括流理台設置點、路線及租金太貴，及遲遲還無法進駐等細節，可好好談一談。

對此，賴瑞隆再度回擊，如果柯志恩要大辯論，他支持「六都大辯論」， 蔣萬安、柯志恩都不要跑，讓真相呈現在國人面前。

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（本報資料照片）

31日開學日，台北市長蔣萬安到明湖國中宣布新學期生生喝鮮乳3.0政策上路。（記者林麗玉／攝影）