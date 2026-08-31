黑白集／陳亭妃退出Ｃ位 難躲台南淹水災情

民進黨台南市長參選人陳亭妃。（記者謝進盛／攝影）

台南又淹水了，特別的是，今年的災情畫面裡，少了一位去年很熟悉的身影。陳亭妃從立委變身市長參選人後，不再像過去頻頻救災卡Ｃ位。台南綠營複雜的派系生態，也隨著水災浮上檯面。

去年丹娜絲颱風重創台南，陳亭妃常成媒體焦點。每次賴清德 總統下台南，陳亭妃就如影隨形，當時她的市長初選對手是賴系愛將林俊憲；陳亭妃不僅要跟林俊憲拚卡位，還要跟賴總統搶聲量。媒體在哪，陳亭妃就到哪，她一度還重批政府「通訊救災處理根本是零分」。

今年水患，陳亭妃退居二線協調資源，與昔日判若兩人。去年陳亭妃的重點是拚過黨內市長初選，立委身分讓她大動作監督中央和市政，爭取更多曝光；今年她的目標是接下台南市長黃偉哲位子，若再大鳴大放，會先得罪自家人。

地方選舉牽動未來台南政治板塊，陳亭妃若選上市長，立委懸缺將補選；湧言會立委王定宇傳將轉戰不分區、新系立委林宜瑾連任面臨官司變數，地方山頭早已提前接班卡位。台南是賴總統大本營，陳亭妃正式登頂前，必須與各派系保持微妙的安全距離。

淹水不分藍綠，但千億治水預算仍換來台南滿地泥濘，災民怨聲載道。陳亭妃過去是「泥水裡的立委」，如今成「水岸的參選人」；10年議員加上18年立委，陳亭妃其實沒有迴避的空間。（轉載自聯合報）