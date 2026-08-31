選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒

國民黨新北市長參選人李四川（左二）三天來兩度與市長侯友宜同台，侯友宜（右二）30日輔選時直言，「我的下一棒的接棒人就是李四川」。（記者黃子騰／攝影）

2026年地方選舉今起登記至9月4日，代表大選正式起跑，藍綠白大軍對壘。民進黨將啟動由賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文 領軍的「元首級輔選計畫」，展現執政團隊氣勢；國民黨採取公投綁大選、在野合作、能源拚發展3大策略，規畫百場公投下鄉宣講以助勢；民眾黨今年採取精準提名策略，白營「兩個太陽」柯文哲、黃國昌將分頭輔選參選人。

全台第一大票倉的新北市將是2026勝負關鍵指標。國民黨市長提名人李四川 昨與新北市長侯友宜 合體到蘆洲、三重參拜，侯友宜選在綠營重要票源區表態，「我的下一棒接棒人就是李四川」，破解綠營侯未相挺耳語攻勢。據指出，侯友宜可望接下李四川競總主委，侯友宜的陸戰系統也將全面啟動，加大輔選力道。至於李四川登記參選時間，昨天仍未公布。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧預計9月2日與36位黨籍議員參選人聯合登記，呈現「母雞帶小雞」團結氣象。蘇巧慧競選總部9月5日將在板橋第一運動場舉行萬人競選總部成立大會，正式點燃戰火。據了解，當天除了身兼黨主席的賴清德總統親自站台，已宣布擔任蘇巧慧競總主委的蔡英文也將親臨現場，這也是今年選戰蔡賴兩人首度同台輔選。

台北市長蔣萬安何時登記，幕僚表示「尚未定案」，因今起適逢北市議會定期會，還要兼顧市政行程等，蔣萬安登記時間仍在討論。民進黨對手沈伯洋登記日也未公布，但強調屆時「整個台北隊」將一起前往登記。

台中市提前拉滿對決氛圍。民進黨參選人何欣純9月2日上午登記，同樣採取民進黨全體市議員參選人到場合體。國民黨台中市長參選人江啟臣則訂9月3日上午登記，由競總主委盧秀燕陪同。

「藍白合」的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷預計9月2日登記，可望由國民黨嘉義市長黃敏惠和黃國昌陪同造勢。尋求連任的新竹市長高虹安同樣預計9月2日辦理登記，特別邀請國民黨主席鄭麗文陪同，鞏固藍白合作。

民進黨台南市長參選人陳亭妃預計9月2日登記，國民黨參選人謝龍介提早於9月1日下午先攻。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆預計9月2日登記，國民黨參選人柯志恩預計9月3日上午10時登記，由立法院前院長王金平陪同。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）預計9月5日舉行競總成立大會，前任、現任總統蔡英文、賴清德將站台。圖為她30日參加勞工團體後援會成立大會。（中央社）