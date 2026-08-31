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竹北藍白合破局 黃國昌：為一棵樹燒掉森林？

台灣新聞組／綜合31日電
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民眾黨主席黃國昌。（本報資料照片）
民眾黨主席黃國昌。（本報資料照片）

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局。民眾黨前主席柯文哲昨催促國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌趕快談一談，「該善後的趕快出來善後」；黃國昌受訪時表示，至今仍無法理解，為何會「為了一棵樹放火燒掉整片森林」，但民眾黨說到做到，答應的承諾就會信守。

國民黨昨天維持一貫基調表示，珍惜並重視與民眾黨建立的合作關係，兩黨攜手贏得年底大選、回應人民期待的共同目標，從未改變。鄭麗文日前表示，與黃國昌一直保持良好且坦誠的溝通，雙方始終開誠布公交換意見，即使對地方選區的情勢與選舉布局有不同判斷，但雙方一起為台灣人民爭取更好未來的心沒變。

黃國昌昨說，這兩天接獲許多國民黨好友的關心電話，他「點滴在心」，自上周三傍晚談完後，並未接獲國民黨中央或鄭麗文的任何訊息，反而是新竹縣長楊文科透過管道表達憂慮與關心。

柯文哲指出，他沒有負責黨務，所以到底鄭麗文、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩是怎麼跟黃國昌講的，他們要出來說明。群眾的情緒不是政黨領袖說轉彎就轉彎，他覺得黃國昌和鄭麗文還是要盡速出來、趕快去談一談，要怎麼處理，還是要善後。

柯質疑，徐欣瑩對於兩黨合作的理解究竟是什麼，應該先對外說明清楚，「要嘛就自己出來講，不要每次都讓發言人出來講」。國民黨竹北市長辦理初選時每個人都有簽同意書，「把那同意書拿出來看，寫得很清楚了」，該善後的趕快出來善後。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠指出，政治合作的核心在於誠信、信任與誠意，「人無信則不立，國無信則衰」。黃國昌與柯文哲近日皆已積極對外回應，卻未見徐欣瑩親自說明，僅由發言人代為發聲，讓人感受不到相應的理解與溝通誠意。目前地方面臨巨大壓力，民眾黨支持者與小草情緒十分高漲，並警告「星星之火可以燎原」。

徐欣瑩日前表示，她對兩黨合作立場從未改變，若有共識定全力配合；自己沒權力決定，但不會失信政黨盟友，不希望因彼此對過程有不同理解，導致原本希望合作的善意變成彼此傷害。

精華 FAQ

  • 內文指出，竹北市藍白合作協調多月後仍未能達成一致，雙方對地方選區情勢與選舉布局看法不同，導致合作最終破局。

  • 黃國昌表示，至今仍無法理解為何會為了一棵樹放火燒掉整片森林，並強調民眾黨說到做到，先前答應的承諾一定會信守。

  • 柯文哲認為鄭麗文、徐欣瑩等相關人士應親自出面說明，不能只靠發言人回應，並呼籲盡速坐下來談，清楚交代如何善後。

黃國昌 柯文哲 鄭麗文

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