竹北藍白合破局 黃國昌：為一棵樹燒掉森林？

民眾黨主席黃國昌。（本報資料照片）

新竹縣竹北市藍白合作協調多月，最終仍破局。民眾黨前主席柯文哲 昨催促國民黨主席鄭麗文 與民眾黨主席黃國昌 趕快談一談，「該善後的趕快出來善後」；黃國昌受訪時表示，至今仍無法理解，為何會「為了一棵樹放火燒掉整片森林」，但民眾黨說到做到，答應的承諾就會信守。

國民黨昨天維持一貫基調表示，珍惜並重視與民眾黨建立的合作關係，兩黨攜手贏得年底大選、回應人民期待的共同目標，從未改變。鄭麗文日前表示，與黃國昌一直保持良好且坦誠的溝通，雙方始終開誠布公交換意見，即使對地方選區的情勢與選舉布局有不同判斷，但雙方一起為台灣人民爭取更好未來的心沒變。

黃國昌昨說，這兩天接獲許多國民黨好友的關心電話，他「點滴在心」，自上周三傍晚談完後，並未接獲國民黨中央或鄭麗文的任何訊息，反而是新竹縣長楊文科透過管道表達憂慮與關心。

柯文哲指出，他沒有負責黨務，所以到底鄭麗文、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩是怎麼跟黃國昌講的，他們要出來說明。群眾的情緒不是政黨領袖說轉彎就轉彎，他覺得黃國昌和鄭麗文還是要盡速出來、趕快去談一談，要怎麼處理，還是要善後。

柯質疑，徐欣瑩對於兩黨合作的理解究竟是什麼，應該先對外說明清楚，「要嘛就自己出來講，不要每次都讓發言人出來講」。國民黨竹北市長辦理初選時每個人都有簽同意書，「把那同意書拿出來看，寫得很清楚了」，該善後的趕快出來善後。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠指出，政治合作的核心在於誠信、信任與誠意，「人無信則不立，國無信則衰」。黃國昌與柯文哲近日皆已積極對外回應，卻未見徐欣瑩親自說明，僅由發言人代為發聲，讓人感受不到相應的理解與溝通誠意。目前地方面臨巨大壓力，民眾黨支持者與小草情緒十分高漲，並警告「星星之火可以燎原」。

徐欣瑩日前表示，她對兩黨合作立場從未改變，若有共識定全力配合；自己沒權力決定，但不會失信政黨盟友，不希望因彼此對過程有不同理解，導致原本希望合作的善意變成彼此傷害。