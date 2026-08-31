我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

觀察站／侯友宜光環 「抱李隔蘇」破謠傳

記者 黃子騰
聽新聞
test
0:00 /0:00
侯友宜在蘆洲慈惠堂一下車就熱情上前擁抱李四川。（記者黃子騰／攝影）
侯友宜在蘆洲慈惠堂一下車就熱情上前擁抱李四川。（記者黃子騰／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川登上選戰擂台後，因沒有公職或民代身分，常被綠營攻擊而難以回手；這方面讓有立委身分可切換的蘇巧慧占盡優勢。蘇巧慧刻意與新北市長侯友宜同框，在地方營造「尊侯」氛圍，但對比侯與蘇僅禮貌性互動，侯李同場時常熱情擁抱並肩進場，肢體語言清楚傳遞親疏關係。

新北幅員遼闊，就像台灣縮影，藍綠兩軍各有優勢區，距選戰剩不到3個月，目前新北選情呈現拉鋸戰，各家民調互有超車，投票率將是重要變數，如何催出支持者和中間選民熱情，更是重中之重。

侯友宜專注市政、施政不分藍綠的風格，讓他在2022年連任一役，拿下29區全勝高標，連政黨傾向偏綠選民也對他服氣。藍營黨務人士說，李四川該加強的選區是土樹三鶯，畢竟是蘇巧慧本命區，原本三重蘆洲被視為綠優勢區，近幾次李四川在三蘆民調反而贏對手，代表李也能吸引淡綠選民認同。

李四川和蘇巧慧都極力爭取「侯友宜光環」，侯視察地方行程時，蘇常刻意接近，事後再刻意發新聞稿和照片，感謝侯對地方的建設。不過，對於蘇巧慧「主動示好」，侯友宜僅維持基本禮貌互動，主辦單位會巧妙透過座位安排，讓局處首長或藍營民代站在侯身旁，盡量降低侯蘇同框機會。

侯、李30日排出共同時間，前往三重玄峯慈惠堂、蘆洲慈惠堂參拜，一見面即熱情擁抱，隨後肩並肩步入廟內，侯明確表示希望交棒給李四川，侯支持系統中的「新北戰警」近來頻出現在李四川造勢場，在板橋、土城、三峽、鶯歌等場合，能看到退警跟隨李四川行程，侯友宜鐵桿部隊挺李四川，讓刻意要炒作的侯李心結的謠傳不攻自破。

侯友宜30日選擇在被視為深綠選區的三蘆，與李四川同台，更是蘊含深意。侯陪李四川深入三蘆，就是希望能將過去累積的人脈及支持基礎交棒給李四川，踩進綠營優勢區，也凸顯李四川搶攻綠營票倉的企圖心。

精華 FAQ

  • 內文認為，侯友宜與李四川一見面就熱情擁抱、肩並肩進場，明確傳遞支持交棒的訊號，也直接化解外界對兩人心結的炒作與謠傳。

  • 文章指出，蘇巧慧常在侯友宜視察地方行程時刻意靠近，事後再透過新聞稿與照片感謝侯對地方建設，試圖借助侯的施政形象提升自身聲勢。

  • 內文分析，新北距投票不到3個月仍呈拉鋸，民調互有超車，真正關鍵將是投票率，以及能否成功催出支持者和中間選民的投票熱情。

侯友宜 國民黨 李四川

上一則

台中戰鬥陀螺嘉年華藍白合體 盧秀燕：合則兩利分則兩敗

下一則

健保擴大降血脂藥物給付 9月上路 預計105萬人受惠

延伸閱讀

「有特殊情感」蔡英文讚新北市長參選人蘇巧慧比她更強

「有特殊情感」蔡英文讚新北市長參選人蘇巧慧比她更強
李四川笑「沒有瘦」遭綠批 陳玉珍：老友互虧其他人湊和什麼？

李四川笑「沒有瘦」遭綠批 陳玉珍：老友互虧其他人湊和什麼？
民眾黨2位主席批國民黨違反藍白合默契 新北小草炸鍋

民眾黨2位主席批國民黨違反藍白合默契 新北小草炸鍋
陳見賢嫌隙未解、王惠美缺席造勢 藍營竹彰選舉都在「等一人」

陳見賢嫌隙未解、王惠美缺席造勢 藍營竹彰選舉都在「等一人」

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛