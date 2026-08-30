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棒球場工程案 林智堅不起訴 新竹市府將提再議

記者郭政芬劉明岩／新竹30日電
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新竹市棒球場工程案，前市長林智堅獲檢方不起訴處分。竹市府29日指出將提再議，市長...
新竹市棒球場工程案，前市長林智堅獲檢方不起訴處分。竹市府29日指出將提再議，市長高虹安也強調未達刑事起訴門檻，不等同工程是合格的。(圖／竹市府提供)

AI摘要

文章摘要整理：

新竹棒球場工程案中，林智堅獲不起訴但市府認為仍有施工與履約缺失，將聲請再議並續追償；綠白陣營則圍繞廢棄物與政治責任展開攻防。

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案近4年，前市長林智堅被控圖利等罪獲不起訴，掀起綠白攻防，尤其針對球場是否被倒廢棄物仍各執一詞。市長高虹安昨說，未達起訴門檻，不代表球場工程合格；市府也強調，球場本就不應摻有拆除結構物，將聲請再議。

林智堅子弟兵、民進黨竹市議員楊玲宜說，依新竹地檢不起訴書內容，證實依據相關影像未有廢棄物傾倒變賣等情事，甚至球場實際土層厚度高於設計，廠商還自行增加成本347萬元。她指高虹安、民眾黨創黨主席柯文哲等人不斷拿棒球場政治惡鬥，還欠林智堅、市府同仁一個道歉。

民進黨新竹市長參選人莊競程說，工程缺失不代表涉及貪汙舞弊，也不直接等同非法掩埋廢棄物，高虹安口中的新竹棒球場「大秘寶」，最後就是一場政治鬧劇，希望年底選舉讓市政回到正軌。

柯文哲昨到彰化被問到此事，搖著頭說台灣司法會失去社會信任度就是這樣，老百姓都看在眼裡；黨主席黃國昌則酸是「黨證無敵」。竹市白營議員與參選人發聯合聲明質疑檢方處分仍有疑義，議員李國璋、宋品瑩強調，棒球場地下挖出廢棄物是客觀事實，支持市府持續進行民事求償。

高虹安回應，市府尊重檢方的職權與司法程序，但檢方處分書也記載工程存在施工、履約及管理上的問題，相關人員也因施工日誌、監造及抽查紀錄不實而坦承犯行。今年7月監察院也提出糾正，明確認定球場未驗收就啟用、施工未達契約規定存有安全疑慮，市民心中都有一把尺。

竹市府也提出4點說明，包括檢方處分書記載多項施工瑕疵及違約；相關人員坦承紀錄不實，市府將檢視採購法責任；行政工程缺失有調查依據，市府持續民事求償；並強調檢方認定未確實裂解的B5類營建廢棄物占拆除數量約0.753%，但球場級配不應摻有拆除結構物，不能僅以比率高低判斷工程品質。

市府強調，刑事不起訴不代表行政、履約及民事責任不存在，相關客觀調查及鑑定結果不會因此消失。市府將聲請再議，並已向巨佳營造求償逾4億元的改善與修復費用，持續依法追究責任。

精華 FAQ

  • 新竹地檢署偵辦近4年後，認定林智堅等人涉圖利等罪證據不足，作出不起訴處分。不過這只代表刑事責任未達起訴門檻，並不等於工程本身完全沒有問題。

  • 市府認為檢方處分書已記載多項施工、履約與管理瑕疵，也提到相關人員對施工日誌與監造紀錄不實坦承犯行，因此主張行政、民事責任仍在，將聲請再議並向廠商求償。

  • 綠營強調不起訴內容可證明沒有廢棄物傾倒變賣，指控對手拿球場議題政治鬥爭；白營則認為地下挖出廢棄物是客觀事實，質疑處分仍有疑義，並支持市府繼續民事求償。

林智堅 高虹安 柯文哲

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