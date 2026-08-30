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自家人也受不了？藍委要翁曉玲「安靜」蔣萬安也說話了

記者林麗玉／台北30日電
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台北市長蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮。(記者林麗玉／攝影)
台北市長蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮。(記者林麗玉／攝影)

國民黨立委翁曉玲日前全數刪凍總統府的國務機要費，導致原定總統府要購買的1.5萬盒弱勢團體的中秋禮盒預算落空，台北市長蔣萬安今天被問及，市長會不會也希望翁曉玲安靜？會不會擔心此事影響年底選情？蔣萬安說，當然其實可以有更智慧的做法跟處理方式。

蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮，蔣萬安說，他之前說過，認為對於預算的部分不管是國務機要費要刪、要動、或者是有任何的意見，當然其實可以有更智慧的做法跟處理方式。

蔣說，當然各界很關心，包括這一次影響到許多庇護工廠，這個部分其實台北市一直以來對於庇護工廠、對於社會的參與、對一些身障朋友的照顧、發揮強大影響力，市府也都一直非常支持。

蔣說，所以在幾個場合、或者在議會答詢時，他也提到，台北市政府過去近三年來，對庇護工廠的採購都超過5千萬元，當然市府會持續照顧及支持庇護工廠，舉例來講，衛生局最近一年採購數量就超過700多萬。昨天他也了解，幾個在台北的庇護工廠也很感謝市府長期的支持，但市府一定會全力的加大支持的力道，也希望所有的民眾朋友，民間團體也可以多多採購庇護工廠的產品。

精華 FAQ

  • 她刪凍的是總統府國務機要費，導致原定要採購的1.5萬盒弱勢團體中秋禮盒預算落空，因此引發外界批評與關注，也牽動庇護工廠的訂單。

  • 蔣萬安沒有直接針對翁曉玲口出重話，只表示對預算刪減或調整，本來就可以採取更智慧的做法與處理方式，顯示他傾向以較溫和方式回應。

  • 蔣萬安表示北市府過去近3年對庇護工廠採購都超過5千萬元，衛生局近1年採購也超過700多萬，未來會持續加大支持，並呼籲民眾多採購相關產品。

國民黨 蔣萬安

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