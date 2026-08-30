黑白集／莫讓一市破口 成飲恨2028蝴蝶效應
竹北藍白合破局不只是地方爭議，文章警告若雙方不能盡速修補互信，可能外溢影響年底選情，甚至埋下2028在野合作失敗的風險。
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竹北藍白合破局不只是地方爭議，文章警告若雙方不能盡速修補互信，可能外溢影響年底選情，甚至埋下2028在野合作失敗的風險。
年底選舉竹北藍白合宣告破局。白營直批藍營毀信背諾，藍營回應顯得氣虛。不過全國性選舉勝敗絕不在一城得失，如果藍白不能盡速捐棄成見，竹北出現的破口，可能產生外溢效應導致年底兵敗，甚至成為讓在野飲恨2028的蝴蝶。
藍白竹北破局，主因雖是地方政治人物實力消長，以及充斥爾虞我詐，但鄭麗文一句「我無法處理」，暴露黨中央欠缺威信及資源；更凸顯藍白缺乏堅實互信基礎，只計較眼前得失，毫無戰略格局與氣度。雙方若僅為了一個縣轄市而「大翻桌」，將何其愚也！
竹北破局影響所及，首先就是民眾黨創黨主席柯文哲點出的外溢效應，不僅影響新竹縣選情，恐怕「接下來宜蘭、新北也會出問題」，甚至蔓延全台。這對原只有新竹市一城的白營或無影響，卻可能讓藍營丟失多個縣市，九合一潰敗。
果若如此，藍營勢將再經歷沉淪慘劇，黨中央邊緣化，地方山頭重拾「隨人顧性命」（台語，自求多福之意）本性，又如何與白營談2028合作？相對的，白營若認為能脅索要價，更是癡人說夢。2024教訓不遠；賴政府執政以來的極限打壓，還不夠藍白長記性嗎？
藍白合的最大利基就是互補雙贏，面對執政黨濫用龐大國家資源，在野力量只嫌不夠，若真撕破臉，不只拋棄了藍白合初心，更將讓支持者寒心！（轉載自聯合報）
文章指出，破局除地方政治人物實力消長與爾虞我詐外，更關鍵的是藍營中央缺乏威信與資源，白藍雙方又欠缺堅實互信，最後因眼前得失而翻桌。 內文認為，破局不只會衝擊新竹縣，還可能延伸到宜蘭、新北甚至全台，讓藍營在年底選舉失利，進一步造成多個縣市選情連鎖受挫。 作者強調，藍白合的核心是互補雙贏，若因一城得失而撕破臉，不僅違背合作初心，也會讓支持者寒心，甚至使在野陣營難以再談2028合作。
精華 FAQ
文章指出，破局除地方政治人物實力消長與爾虞我詐外，更關鍵的是藍營中央缺乏威信與資源，白藍雙方又欠缺堅實互信，最後因眼前得失而翻桌。
內文認為，破局不只會衝擊新竹縣，還可能延伸到宜蘭、新北甚至全台，讓藍營在年底選舉失利，進一步造成多個縣市選情連鎖受挫。
作者強調，藍白合的核心是互補雙贏，若因一城得失而撕破臉，不僅違背合作初心，也會讓支持者寒心，甚至使在野陣營難以再談2028合作。
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