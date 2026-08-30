我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

黑白集／莫讓一市破口 成飲恨2028蝴蝶效應

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨鄭麗文對竹北選情一句「我無法處理」，暴露黨中央欠缺威信及資源。圖為鄭麗文（...
國民黨鄭麗文對竹北選情一句「我無法處理」，暴露黨中央欠缺威信及資源。圖為鄭麗文（中）29日南下嘉義挺選將，支持無黨籍嘉義市長張啓楷（右）、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡（左）。（記者黃于凡／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

竹北藍白合破局不只是地方爭議，文章警告若雙方不能盡速修補互信，可能外溢影響年底選情，甚至埋下2028在野合作失敗的風險。

年底選舉竹北藍白合宣告破局。白營直批藍營毀信背諾，藍營回應顯得氣虛。不過全國性選舉勝敗絕不在一城得失，如果藍白不能盡速捐棄成見，竹北出現的破口，可能產生外溢效應導致年底兵敗，甚至成為讓在野飲恨2028的蝴蝶。

藍白竹北破局，主因雖是地方政治人物實力消長，以及充斥爾虞我詐，但鄭麗文一句「我無法處理」，暴露黨中央欠缺威信及資源；更凸顯藍白缺乏堅實互信基礎，只計較眼前得失，毫無戰略格局與氣度。雙方若僅為了一個縣轄市而「大翻桌」，將何其愚也！

竹北破局影響所及，首先就是民眾黨創黨主席柯文哲點出的外溢效應，不僅影響新竹縣選情，恐怕「接下來宜蘭、新北也會出問題」，甚至蔓延全台。這對原只有新竹市一城的白營或無影響，卻可能讓藍營丟失多個縣市，九合一潰敗。

果若如此，藍營勢將再經歷沉淪慘劇，黨中央邊緣化，地方山頭重拾「隨人顧性命」（台語，自求多福之意）本性，又如何與白營談2028合作？相對的，白營若認為能脅索要價，更是癡人說夢。2024教訓不遠；賴政府執政以來的極限打壓，還不夠藍白長記性嗎？

藍白合的最大利基就是互補雙贏，面對執政黨濫用龐大國家資源，在野力量只嫌不夠，若真撕破臉，不只拋棄了藍白合初心，更將讓支持者寒心！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章指出，破局除地方政治人物實力消長與爾虞我詐外，更關鍵的是藍營中央缺乏威信與資源，白藍雙方又欠缺堅實互信，最後因眼前得失而翻桌。

  • 內文認為，破局不只會衝擊新竹縣，還可能延伸到宜蘭、新北甚至全台，讓藍營在年底選舉失利，進一步造成多個縣市選情連鎖受挫。

  • 作者強調，藍白合的核心是互補雙贏，若因一城得失而撕破臉，不僅違背合作初心，也會讓支持者寒心，甚至使在野陣營難以再談2028合作。

柯文哲 鄭麗文

上一則

台外交部編158億援友邦 砸10億在史瓦帝尼設產業園區

下一則

牽制竹北？彰縣長選舉白營點名賴銀柱出征

延伸閱讀

竹北藍白合破局 黃國昌批毀諾 柯文哲：宜蘭、新北恐出問題

竹北藍白合破局 黃國昌批毀諾 柯文哲：宜蘭、新北恐出問題
竹北市長「藍白合破局」柯文哲：為何顧大局的不是國民黨

竹北市長「藍白合破局」柯文哲：為何顧大局的不是國民黨
竹北選舉合作破局 柯黃批藍違合作默契 新北小草也炸鍋

竹北選舉合作破局 柯黃批藍違合作默契 新北小草也炸鍋
陳見賢嫌隙未解、王惠美缺席造勢 藍營竹彰選舉都在「等一人」

陳見賢嫌隙未解、王惠美缺席造勢 藍營竹彰選舉都在「等一人」

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16
韓媒報導，中國造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單。(路透)

兩岸緊張擋不住台航運公司下訂單 中國造船廠魅力何在？

2026-08-25 11:03
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照