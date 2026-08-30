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牽制竹北？彰縣長選舉白營點名賴銀柱出征

記者劉明岩／彰化30日電
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賴銀柱目前正進行「環彰」健行行程，對於是否投入彰化縣長選舉，他表示暫時不方便回應...
賴銀柱目前正進行「環彰」健行行程，對於是否投入彰化縣長選舉，他表示暫時不方便回應。（圖／彰化縣大草原協會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

彰化縣長選舉傳出民眾黨可能推出賴銀柱參選，地方解讀此舉疑與竹北市長選戰的藍白角力有關，賴銀柱本人則未正面表態。

彰化縣長選舉再添變數。現有民進黨陳素月、國民黨魏平政及無黨籍邱建富三人競逐，昨傳出民眾黨有意推派彰化縣黨部副主委賴銀柱參選，主委温宗諭還賣關子「登記時就會知道」。地方政壇揣測，白營此舉意欲國民黨在竹北市長一役讓步。

魏平政在藍營紛擾中逐步追趕支持度，有民眾黨議員參選人與無黨籍縣長參選人邱建富同台，也有白營小雞、彰化縣議員參選人蘇智弦昨點名賴銀柱代表白營投入縣長選戰。

賴銀柱目前擔任亨將精密公司（台灣第一筷）董事長，長期投入彰化產業發展。日前成立彰化縣大草原協會，以「彰化大進步，走新路，創造新前途」為號召，推動「彰化升七都、健康新城市」理念，凝聚在地力量，關注環境、教育、產業、文化及生活品質等議題。目前賴銀柱正在徒步「環彰」26個鄉鎮，被問到是否投入縣長選舉，他表示暫不便回應。

地方公職人員選舉訂周一至周五受理候選人登記，陳素月預計周三登記，魏平政與邱建富預定周四登記。温宗諭說，賴銀柱若投入縣長選戰，他「樂觀其成」。

竹北市長選舉已讓藍白合出現裂痕，如今選情低迷的彰化縣長選舉，又傳出白營擬推賴銀柱參選縣長。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，應該由中央黨部與民眾黨溝通協調；魏平政競選總部則不表示意見。

精華 FAQ

  • 內文指出，民眾黨有意推派彰化縣黨部副主委賴銀柱參選縣長，且主委温宗諭對外仍保持保留，只表示登記時就會知道。

  • 地方揣測，民眾黨若在彰化縣長選舉出手，可能是要牽制國民黨，藉此施壓藍營在竹北市長一役做出讓步，反映藍白合作出現裂痕。

  • 賴銀柱現任亨將精密公司董事長，長期投入彰化產業發展，近來成立大草原協會，主打彰化升7都與健康新城市，並關注環境、教育、文化與生活品質。

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