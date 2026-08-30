府棄單1.5萬禮盒 鄭麗文全買：勿讓弱勢成政治鬥爭犧牲品

國民黨主席鄭麗文（左）29日表示，總統府棄單的1.5萬盒中秋禮品，她將全數承接，不讓身心障礙朋友成為政治鬥爭的犧牲品。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 總統府取消庇護工場中秋禮盒訂單後，鄭麗文表示將全數買下1.5萬盒，並捐出200萬元協助西藏及尼泊爾災區，強調弱勢不該成為政治鬥爭犧牲品。

針對總統府原定向37家庇護工場及身心障礙福利團體採購中秋禮品，卻因預算問題取消訂單，據公開報導受影響數量約達1.5萬盒。國民黨 主席鄭麗文 昨日表示，這1.5萬盒中秋禮品，她將全數承接，不讓庇護工場已經投入的心血付諸流水，更不能讓身心障礙朋友成為政治鬥爭的犧牲品。

鄭麗文表示，看到相關消息後，最讓她難過的不是政治上的口水，而是庇護工場的工作夥伴突然面對訂單取消，已經準備的原料、排定的工作，以及投入的時間與心血，究竟該怎麼辦？對總統府而言，這只是一筆例行採購；對許多身心障礙朋友而言，卻是一份工作、一份收入，更是一份靠自己的雙手獲得肯定與尊重的尊嚴。

鄭麗文指出，政府預算如何審查、朝野如何攻防，都有民主制度與憲政程序可以處理。總統府身為國家最高行政中樞，更應珍惜政府信用，不能把一筆原本充滿善意的公益採購變成政治攻防的工具，更不能在訂單取消之後，讓最無辜、最沒有能力承擔政治風險的弱勢團體承受後果。

鄭麗文強調，購買1.5萬盒禮品沒有複雜的政治目的，只有一個單純的心願，就是讓每一位努力工作的身心障礙朋友知道，他們認真做出的產品有人珍惜，他們付出的每一分勞動都值得尊重。

鄭麗文也呼籲，政治紛爭不應凌駕人性，不能踐踏政府信用。總統府留下的缺口，她願意全數接起來。中秋原本就是團圓與分享的節日，希望大家一起讓今年的中秋少一點政治算計，多一點對弱勢的支持，對勞動的尊重，以及台灣社會最珍貴的人情溫暖。

此外，尼泊爾與中國西藏邊境地區近日發生大規模暴洪及土石流，造成嚴重死傷。鄭麗文深表哀悼慰問，強調人道無界線，並以個人名義捐贈新台幣200萬元助災區重建。

鄭麗文說，西藏吉隆縣近日發生嚴重天災，造成重大傷亡，她深感不捨，她代表中國國民黨向罹難者表達最深切的哀悼，向受災民眾及家屬致上最誠摯的關懷與慰問。

鄭麗文表示，天災當前，人道關懷沒有界線，她以個人名義捐贈新台幣200萬元給西藏災區，希望略盡棉薄之力，衷心祈願災區搶救工作順利，讓受災同胞早日走過傷痛、重建家園。