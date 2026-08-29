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「廢除非核家園」公投唯一成案 藍白痛批中選會「太上皇機關」

台灣新聞組／台北29日電
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立法院通過鞭刑入法、廢除非核家園及交通罰鍰專款專用公投提案，中選會28日開會討論...
立法院通過鞭刑入法、廢除非核家園及交通罰鍰專款專用公投提案，中選會28日開會討論是否成案，最後僅「廢除非核家園」一案成案。（本報資料照片）

由在野黨提出鞭刑、廢除非核家園、交通罰鍰專款專用三項公投案，中選會昨召開委員會審議，結果僅有「廢除非核家園」一案成案。中選會主委游盈隆表示，鞭刑、交通罰鍰專用不符合公投法重大政策創制及複決決定。藍白痛批中選會剝奪人民公投權利；民進黨團則表示，尊重中選會決議。

立法院會日前通過在野黨所提的三項公投提案，送交中選會辦理。中選會昨日例行委員會審議，游盈隆在下午開記者會宣布「廢除非核家園」正式成案。

對於鞭刑提案，游盈隆表示，現行刑法並無「鞭刑」或類似制度，提案訴求透過公投決定制訂鞭刑的法律制度，含有立法原則之創制性質，不符合公投法「重大政策之創制或複決」規定；且公權力直接施加肉體痛苦的身體刑，也有違反兩公約施行法之虞。該案除游盈隆任主席未投票，其餘七名委員均認定不符合規定。

另外，民眾黨團力推的交通罰鍰專款專用案也未成案，委員會三度表決，均以四比三認定不符合「重大政策之創制或複決」規定。

至於廢除非核家園公投案，獲得六名委員同意、中選會委員陳月端棄權，委員會認定符合「重大政策之創制或複決」規定，成為三案中唯一成案的公投。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示遺憾外，也強調民調顯示逾七成民眾支持公投推動鞭刑，中選會以「非重大政策創制」及「違反兩公約」為由否決，是剝奪全民辯論與表態權利。

國民黨團及黨團書記長林沛祥也強烈抗議，批中選會淪為「民意守門員」，大搞「朕不准的、你不能投」的奉旨民主。

民眾黨主席黃國昌批評，中選會自居「太上皇機關」，剝奪人民公投權利；每年近3000人因交通事故死亡，中選會卻認為交通罰鍰專用改善道安並非重大政策創制，過去民進黨在野時曾批評ECFA公投遭公審會否決，如今中選會卻成為「公審會2.0」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，不反對公投，但是部分議題並不適合透過公投來解決，藍白推動公投綁大選是為了衝高投票率，把立法院可以解決的事情包裝成公投議題，「不是最好的方式」。

至於公投案將花費的經費以及預計開票時間？游盈隆表示，中選會精算後，辦理單一公投案所需經費約8.1億元台幣（約2560萬美元）。在開票時間方面，2022年九合一選舉合併修憲公投，直到晚間10時40分才完成開票，希望這次能夠提前。

精華 FAQ

  • 中選會審議後，只通過「廢除非核家園」公投成案；鞭刑與交通罰鍰專款專用兩案，則因不符公投法關於重大政策創制或複決的規定而未成案。

  • 中選會認為鞭刑提案涉及立法原則創制，且有違兩公約疑慮；交通罰鍰專款專用案則經3次表決都被認定不屬重大政策創制或複決，因此未能成案。

  • 國民黨與民眾黨批評中選會像「太上皇機關」或「民意守門員」，剝奪公投權利；民進黨團則表示尊重中選會決議，並認為部分議題不適合以公投處理。

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