學者：民眾漸厭倦公投被操弄 擁核廢核恐無法激起共鳴

2015年全國廢核大遊行，賴清德（右一）等人到場表達廢核的理念，一同呼喊希望達成2025非核家園的口號。（本報資料照片）

中選會昨通過廢除非核家園公投 提案，預計綁年底九合一選舉一起投票，有學者分析說，擁核或廢核已是老議題，恐無法激起民眾共鳴，且公投經過這幾年政治操弄，民眾已出現厭倦情況。

自從台灣打破「鳥籠公投」的限制後，公投成為政黨用來催票的手段，政治大學法律系副教授廖元豪指出，催票的效果還是有的，尤其是2018年的公投經驗，當時確實把社會對執政黨的不滿給催出來，帶給藍營很大振奮。

不過，廖元豪提醒說，公投近年來遭到政黨對立的糟蹋，執政黨因為公投對自身不利，就把其重要性壓低，在野黨則因為公投成為有利的政治手段，就把公投的重要性抬高，如此不斷衝突，民眾勢必會出現厭倦。

政大選舉研究中心主任蕭怡靖說，公投本就不該成催票工具，長期被政治操弄，民眾會心生反感，催票效果只會愈來愈小；蕭怡靖也以中選會昨通過的「廢除非核家園」為例，指非核已是老議題，恐激不起民眾共鳴。

蕭怡靖表示，隨著社會因政治惡鬥，可能逐漸對公投失去興趣，未來是否還有催票效果，端看公投議題而定。

廖元豪說，我國公投設計仍太粗糙，只用簡單命題去表決，最後也沒強制力去落實公投結果，可能讓民眾逐漸失去對公投信心，還是應讓立法就可解決的問題交國會來解決，別輕易訴諸公投。

不過，廖元豪也認為，行政院若繼續堅持「不副署、不執行」，反倒讓公投這樣的直接民主有正當性，「反正（立法院）通過法律，你也不會做啊！」