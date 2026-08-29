新聞評論╱無人機預算過關 卓榮泰若不副署會付什麼代價？

行政院長卓榮泰（中）。（本報資料照片）

立法院在爭執中三讀通過《無人機 條例》。儘管朝野雙方事後仍冷言熱語相向，但在折衝過程中，國民黨在主管機關分工、國防採購項目及在地化自製率限制等三大核心議題作出關鍵讓步，使得該條例的現實執行障礙減至最低。在這種情況下，閣揆卓榮泰 是否仍將冒著無法採購的風險，重施「不副署」的故伎，值得密切觀察。

攤開「政院版」和「國民黨版」的無人機條例，從任何角度評比，前者都遠遠不及後者。第一，政院版只有短短七項條文，內容粗糙簡陋，目的無非只是要取得2100億元(台幣，下同，約66.3億美元)特別預算購置無人機。相形之下，國民黨版有17個條文，分6年編列2400億元，思慮更為完整。第二，政院版強調的，只是迅即採購軍事所需之無人機；國民黨版著重的，則是運用龐大的預算同時發展國內無人機產業。第三，正因為著重長期的產業發展，國民黨版把主管機關設為經濟部；而政院版的主管機關則定為國防部 ，那顯然難以兼顧無人機產業發展。

如上所述，政院版無人機條例之見識及用心均遠不如國民黨版，可見執政黨草草了事，只想藉口國防砸大錢採購。然而，一旦採購規畫失準，或2000多億預算被用來豢養「綠友友」，必將遺害深遠。當然，由於國民黨不是執政黨，其所提黨版條例也有若干現實上的侷限。例如，每年平均編列400億預算，似顯得過於僵化，可能導致某些緊急軍事需求無法迅即獲得滿足。

為此，在野黨在條例三讀前的最後協商中作出妥協讓步，修正了若干未盡合宜的條文。其中最重要的三點是，將國防部增為共同主管機關，同意在涉及軍事採購的事項交由國防部主導；此外，並納入政院版迫切所需的濱海監偵、濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇採購，並移除原有的逐年國產化比例限制。經過這樣的妥協修正，立院最後三讀的無人機條例可謂更臻完整可行，不僅能受到有效監督，也兼顧了台灣國防需求及發展無人機產業的目標。

從朝野這些時日的交鋒過程看，先是在野黨改進、充實了政院版無人機條例，使其具有發展台灣無人機產業的願景；然後，在野陣營也表現妥協磨合之意願，讓此一條例更貼合國家的防衛需求。也因此，立院最後通過的無人機條例，雖不如執政黨的最初期待，但就國家利益而言，則堪稱兼顧了理想與現實，至少不再允許賴政府拿著特別預算胡亂揮霍。從人民的角度看，這項條例是從朝野激鬥的火花中淬鍊出來的結晶，彌足珍貴。

即使如此，在法案過關後，立法院長韓國瑜仍然擔心閣揆卓榮泰會以「不副署手段武器化」模式，繼續將該條例擱置。以卓揆之工於硬拗，他心中或許有此打算，但這次他可能無法如願。原因就在，無人機條例不同於一般法律案，它把2400億元預算和無人機產業發展的作用一起打包成一個條例。如果卓榮泰不副署此條例，他等於把無人機計畫和預算一起擱置；不僅如此，由於政院版的無人機特別預算條例並未過關，如此一來，他將連一毛錢採購無人機的經費都沒有。卓榮泰再怎麼托大，他願意為自己的傲慢付出那麼大的代價嗎？

當然，除了不副署，卓揆還可以採取「覆議」的手法表達他的不滿。但結局不難想像，覆議不可能過關，除了繼續堆高朝野政治仇恨，只是讓選民對執政黨更感厭憎，結果勢必對年底選情不利。既然在野黨已釋出那麼多妥協善意，賴政府最好珍惜戰果，表現出一點大度給選民看。