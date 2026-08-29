我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

新聞評論╱無人機預算過關 卓榮泰若不副署會付什麼代價？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰（中）。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰（中）。（本報資料照片）

立法院在爭執中三讀通過《無人機條例》。儘管朝野雙方事後仍冷言熱語相向，但在折衝過程中，國民黨在主管機關分工、國防採購項目及在地化自製率限制等三大核心議題作出關鍵讓步，使得該條例的現實執行障礙減至最低。在這種情況下，閣揆卓榮泰是否仍將冒著無法採購的風險，重施「不副署」的故伎，值得密切觀察。

攤開「政院版」和「國民黨版」的無人機條例，從任何角度評比，前者都遠遠不及後者。第一，政院版只有短短七項條文，內容粗糙簡陋，目的無非只是要取得2100億元(台幣，下同，約66.3億美元)特別預算購置無人機。相形之下，國民黨版有17個條文，分6年編列2400億元，思慮更為完整。第二，政院版強調的，只是迅即採購軍事所需之無人機；國民黨版著重的，則是運用龐大的預算同時發展國內無人機產業。第三，正因為著重長期的產業發展，國民黨版把主管機關設為經濟部；而政院版的主管機關則定為國防部，那顯然難以兼顧無人機產業發展。

如上所述，政院版無人機條例之見識及用心均遠不如國民黨版，可見執政黨草草了事，只想藉口國防砸大錢採購。然而，一旦採購規畫失準，或2000多億預算被用來豢養「綠友友」，必將遺害深遠。當然，由於國民黨不是執政黨，其所提黨版條例也有若干現實上的侷限。例如，每年平均編列400億預算，似顯得過於僵化，可能導致某些緊急軍事需求無法迅即獲得滿足。

為此，在野黨在條例三讀前的最後協商中作出妥協讓步，修正了若干未盡合宜的條文。其中最重要的三點是，將國防部增為共同主管機關，同意在涉及軍事採購的事項交由國防部主導；此外，並納入政院版迫切所需的濱海監偵、濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇採購，並移除原有的逐年國產化比例限制。經過這樣的妥協修正，立院最後三讀的無人機條例可謂更臻完整可行，不僅能受到有效監督，也兼顧了台灣國防需求及發展無人機產業的目標。

從朝野這些時日的交鋒過程看，先是在野黨改進、充實了政院版無人機條例，使其具有發展台灣無人機產業的願景；然後，在野陣營也表現妥協磨合之意願，讓此一條例更貼合國家的防衛需求。也因此，立院最後通過的無人機條例，雖不如執政黨的最初期待，但就國家利益而言，則堪稱兼顧了理想與現實，至少不再允許賴政府拿著特別預算胡亂揮霍。從人民的角度看，這項條例是從朝野激鬥的火花中淬鍊出來的結晶，彌足珍貴。

即使如此，在法案過關後，立法院長韓國瑜仍然擔心閣揆卓榮泰會以「不副署手段武器化」模式，繼續將該條例擱置。以卓揆之工於硬拗，他心中或許有此打算，但這次他可能無法如願。原因就在，無人機條例不同於一般法律案，它把2400億元預算和無人機產業發展的作用一起打包成一個條例。如果卓榮泰不副署此條例，他等於把無人機計畫和預算一起擱置；不僅如此，由於政院版的無人機特別預算條例並未過關，如此一來，他將連一毛錢採購無人機的經費都沒有。卓榮泰再怎麼托大，他願意為自己的傲慢付出那麼大的代價嗎？

當然，除了不副署，卓揆還可以採取「覆議」的手法表達他的不滿。但結局不難想像，覆議不可能過關，除了繼續堆高朝野政治仇恨，只是讓選民對執政黨更感厭憎，結果勢必對年底選情不利。既然在野黨已釋出那麼多妥協善意，賴政府最好珍惜戰果，表現出一點大度給選民看。

精華 FAQ

  • 因為國民黨版條文較多、架構較完整，經協商後又納入軍事採購所需項目，並調整主管機關與國產化限制，使條例同時兼顧國防需求、產業發展與執行可行性。

  • 最重要的是增列國防部為共同主管機關，軍事採購由國防部主導，同時納入濱海監偵、濱海攻擊型無人機與小型自殺無人艇採購，並移除逐年國產化比例限制。

  • 因為這部條例把2400億元預算與無人機產業發展綁在一起，不副署就等於整案擱置，政院版又未過關，將使政府連採購無人機的一毛錢都沒有。

國防部 卓榮泰 無人機

上一則

撒錢催生「讓少子化成功」 政府看不到問題核心

下一則

台上半年農貿出口 美日衰退陸增加 學者：拓展外銷 不能忽略陸

延伸閱讀

6年編2400億 台無人機條例三讀 藍釋善意政院喊「遺憾」

6年編2400億 台無人機條例三讀 藍釋善意政院喊「遺憾」
無人機條例三讀／藍納綠白主張 為年底選戰清理戰場

無人機條例三讀／藍納綠白主張 為年底選戰清理戰場

台無人機條例3讀 綠黨團批在野草草提出又有違憲之虞

台無人機條例3讀 綠黨團批在野草草提出又有違憲之虞
無人機設特委會監督 綠批在野「引清兵入關」

無人機設特委會監督 綠批在野「引清兵入關」

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16
韓媒報導，中國造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單。(路透)

兩岸緊張擋不住台航運公司下訂單 中國造船廠魅力何在？

2026-08-25 11:03

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場