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民眾黨2位主席批國民黨違反藍白合默契 新北小草炸鍋

記者林昭彰／新北29日電
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民眾黨6月在新北市議員參選人聯合競總場址，同步成立國民黨市長參選人李四川後援會，...
民眾黨6月在新北市議員參選人聯合競總場址，同步成立國民黨市長參選人李四川後援會，包括創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌等人均到場。議員參選人送給李四川一件「黃仁勳皮衣」，黃國昌送自己的新書。（本報資料照片）

針對民眾黨主席黃國昌在竹北批評國民黨違反藍白合作默契，創黨主席柯文哲亦直言「接下來宜蘭、新北也會出問題」。白營新北市黨部主委周台竹表示，竹北的情況令人遺憾，一定會有不良影響，相信兩黨中央有意願化解危機，目前新北仍全力助選李四川。基層支持者則炸鍋。

周台竹說，台灣民眾黨的核心價值是政治誠信，與國民黨合作所承諾之事，一定會兌現。倘若國民黨中央無法兌現承諾，那藍白合就很難繼續走下去。

到目前為止，黃國昌與李四川的互動很好，在新北市長比民調時，李四川勝出，黃國昌立刻表態全力助選李四川，而李四川則表示，在市議員的選舉上，願意協助台灣民眾黨的候選人，迄今互動良好。

但在竹北發生的事情令人遺憾，對未來藍白合作一定會有不良影響，相信兩黨中央均有很強意願化解危機。

「誠信是合作底線，國民黨別拿我們當墊腳石！」新北市民眾黨支持者王小姐說，聽到2位主席的話，心裡真的很不是滋味，既氣憤又無奈！當初講好的默契，怎麼到了新竹就變？國昌老師批得一點都沒錯！如果連最基本的承諾都做不到，那以後誰還敢跟國民黨談合作？對國昌老師感到心疼與佩服。

「說真的，看到國昌老師在新北那麼認真跑、勤走基層，而且民調出來不如李四川，他二話不說立刻表態『全力助選』，這種展現政黨誠信與大局觀的風度，哪裡找？結果國民黨在竹北這樣搞背叛，真的讓人替國昌老師還有民眾黨感到很不值，希望黨中央有骨氣！」

王小姐還說，畢竟李四川在新北市確實有給予民眾黨議員參選人善意回應，但我還是想說：「合則兩利，分則各自努力」。如果國民黨中央一直搞這種背後刺刀的小動作，新北就算現在繼續支持李四川，未來其他縣市的合作信任基礎也早就被國民黨自己砸碎了！」

「阿北（柯文哲）說的也完全沒錯，宜蘭、新北接下來一定會出問題！因為基層支持者的怒火已經被點燃了。我們支持李四川是基於相互尊重與誠信，但如果國民黨中央繼續這種的態度，到了選舉後期，要我們支持者心甘情願把票投給國民黨，真的會投不下去！」

「我們支持第三勢力，就是受夠了藍綠傳統政黨那套政治算計。如果國民黨以為民眾黨支持者是『非藍即綠』所以只能含淚投藍，那就大錯特錯了！把我們的誠意當理所範疇，最後吃虧的一定是國民黨自己！」

精華 FAQ

  • 兩人都因竹北相關爭議，認為國民黨違反先前合作默契，讓民眾黨感到承諾未被兌現。柯文哲甚至直言，接下來宜蘭與新北也可能出問題。

  • 周台竹表示，民眾黨重視政治誠信，若國民黨中央無法兌現承諾，合作就很難繼續。雖然對竹北事件感到遺憾，但新北目前仍全力助選李四川。

  • 新北支持者認為國民黨把民眾黨當墊腳石，對黃國昌在新北全力助選卻遭背離感到不值，直言若誠信受損，未來其他縣市的合作信任也會被破壞。

民眾黨 國民黨 黃國昌

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