補發年金 軍公教團體批執政黨選舉算計 「票仍不會投綠」

軍公教團體表示，補發停砍年金差額有民進黨政府選舉算計，但軍公教不會票投民進黨。示意圖。(記者杜建重／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 退休公教年金差額補發入帳後，軍公教團體與國民黨都指其帶有選舉考量，並持續施壓要求追回溢扣款；民進黨則強調照顧退休族群，但坦言難以獲得公教支持。

九合一選舉倒數，藍綠都瞄準軍公教選票。銓敘部依立院三讀後的新法，讓18萬名退休公教今年的退休金 差額入帳，儘管行政院稱盼等釋憲結果再處理，但也表示尊重考試院。軍公教團體表示，補發停砍年金差額當然有民進黨 政府的選舉算計，但軍公教不會票投民進黨，軍公教團體已動起來，要透過組織支持在野黨。

警界出身的前立委游毓蘭說，包含明年起調增軍公教月退，民進黨當然是著眼於年底大選，要修正長期把軍公教當敵對陣營的形象，但再怎麼也補不過已遭砍年金的落差；且民進黨政府過度誇大經濟成長，在退休軍公教的小確幸後，反而有更強的相對剝奪感。游毓蘭說，人非草木，在野長期的支持，相信退休軍公教會心懷感恩。

新北中教教師職業工會理事長黃耀南也表示，補發停砍年金差額當然有民進黨政府的選舉算計，但年改近十年來，只要是身歷其中的軍公教，除了極其少數原本就有個人政治傾向的人外，正常情況都不會票投民進黨，包含有關注退休議題的現職人員；年底大選在即，軍公教團體已慢慢動起來，透過組織支持在野黨。

對於考試院局部補足停砍年金差額，行政院一方面強調，須待憲法法庭判決後，相關機關再依據判決內容執行，卻又說尊重考試院職權。國民黨 人士指出，民進黨政府轉變得巧妙，應也是選舉考量，不希望年底地方選舉，激起退休公教的怒火。在今年差額補發後，已可平息政治立場不盡鮮明的公教人員的情緒，順勢降低藍營動員量能。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，該照顧退休公教族群的，政府一定不會少給，但不能像國民黨總是只想到自己的公教鐵票，過度集中資源在特定族群上，這不會獲得多數民意支持。有民進黨內人士直言，至於民進黨選情，應不至於失分，但也難斬獲公教票。

退休公教今年的年金差額月初已入帳，藍營與退休軍公教團體表示，再來就是要討回2024年與2025年的法定溢扣款，還要觀察明年軍公教現職調薪，退休人員的退養所得有無核實調整。國民黨立委翁曉玲也預告，若行政部門依舊沒有作為，她會繼續凍結明年度考試院與銓敘部的業務費，直到總統大選前。

銓敘部辦理補發公教退休金差額，行政院日前表示，後續須待憲法法庭判決後辦理，但仍尊重考試院。不過相關釋憲聲請，憲法法庭尚未決定是否受理。有國民黨立委認為，憲法法庭恐不會在年底地方選舉前作出判決，若做出不利停砍判決恐引發反彈；做出合憲解釋，則與賴政府立場相抵。