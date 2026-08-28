朝野協商後…公投一票多案修法喊卡 藍白都未說明原因

立法院院會27日處理無人機條例和公投法，9點開會後，院長韓國瑜（右）宣布進行朝野協商，院會隨即進入休息的狀態。(記者邱德祥／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 朝野原要處理公投法一票多案修法，最終協商後喊卡，藍白未說明原因，只改稱延後實施並反批中選會與游盈隆。

2018年十案公投 綁大選，投票所開票至深夜，藍白如今推動公投「一票多案」，立法院院會27日原定要處理「公投法」第21條修正草案，立法院長韓國瑜 主持協商後確定不處理，由於昨天是立法院本會期最後一次院會，等同確定本會期不會處理「公投法」修法草案；藍白皆未鬆口說明喊卡原因，僅批評游盈隆做不實政治攻擊，且質疑中選會是想減少公投案。

中選會主委游盈隆原先為協商「公投法」出現在立法院，他在協商前受訪表示，枯等了2個小時，希望結果是好的，就像颱風來時，天氣變化莫測一樣。中選會預計28日下午開委員會審議三項公投案。

游盈隆26日表示，該修法缺乏嚴謹可行性研究，直言「一票多案宣稱的好處都是空的，帶來的壞處都是實的」，若在距離11月28日九合一地方大選不到百日之際倉促實施，「萬萬不可，必成災難，後患無窮」。

綜合媒體報導，游盈隆喊話暫緩修「公投法」後，藍白在立院發言皆有讓步；國民黨團總召傅崐萁 稱，藍黨團同意給予緩衝時間，新制預計延至明年度起實施，今年年底九合一選舉將不適用「一票多案」。

傅崐萁表示，這項修法是希望讓公投制度更加進步，也兼具環保概念，但為了讓中選會有逐步適應的時間，所以時程定在明年度來實施，也就是與年底九合一選舉合併舉辦的公民投票案暫時不適用。

民眾黨團總召陳清龍則提及，民眾黨版本再修正為「多張公投選票『得』印製在同張選票上」，並非硬性要求「應」印於同張選票，讓中選會視選務必要跟複雜度，彈性處理。民進黨立法院黨團書記長范雲也呼籲藍白，公投一票多案沒有在委員會裡面討論，而是用逕付二讀的方式。

藍綠白黨團三長隨後進入議場後方協商，同樣現身立院要協商「公投法」的游盈隆在底下乾坐2小時，都沒進入協商會場。

最終協商共識如同游盈隆所期望，確定不處理「公投法」修法草案。但被媒體問到為何不處理「公投法」？民眾黨主席黃國昌未正面回應，僅批評游盈隆明知民眾黨條文是授權主管機關按其需求做決定，但日前卻做不實政治攻擊，讓很多白委非常不滿。

藍委賴士葆也批評，游盈隆不斷對一票多案的公投案指指點點，好像這樣做會造成山崩地裂，可是中選會面對2018年公投邊開票邊投票亂象，迄今沒有提出任何改進方案。他批評，游盈隆用似是而非的技術問題，反對一票多案，其終極目標是希望減少公投案，或最好不要有公投案。