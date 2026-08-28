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無人機條例三讀／藍納綠白主張 為年底選戰清理戰場

記者 唐筱恬陳熙文王小萌
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無人機條例27日三讀通過國民黨團版本，盡管民進黨團版本未通過，但黨團仍呼籲無人機...
無人機條例27日三讀通過國民黨團版本，盡管民進黨團版本未通過，但黨團仍呼籲無人機發展的重要性。圖為民進黨團。（記者歐芯萌／攝影）

立法院會27日三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定分六年編列2400億元（新台幣，下同，約75億美元）。據了解，朝野歷經五小時協商，藍白雖在明定金額上整合破裂，但納入民眾黨主張的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」；在野黨也將國防部要的濱海監偵型無人機等三款無人載具納入條文，算是對執政黨釋出不小善意。

立法院長韓國瑜率團訪美後，在野黨就加速推動無人機條例，韓國瑜更在三讀後重批行政院將「不副署武器化」。綠營人士分析，應是韓國瑜居中協調，再加上藍白也希望符合美方期待，才會有這樣的結果。藍營人士表示，國民黨完全沒有反對無人機，且為慎防執政黨操作抗中保台牌，決定趕在本會期結束前快速清理戰場，全力面對年底地方大選。

立法院昨表決大戰，國民黨以人數優勢強勢通過黨團再修正版本，藍白分歧最大的在於是否將金額明確入法。據了解，民眾黨團認為國民黨團版本六年匡列2400億元預算違反預算法，堅持不願設定預算上限，但國民黨團相當堅持。

據了解，台中市長盧秀燕曾致電關切，希望金額要明確入法。考量是，國民黨沒有反對軍購，但不寫金額會被操作為「零元」，寫明一個數值作為預算編列參考依據，也讓執政黨有所節制。

表決大戰前，民進黨團27日上午舉行黨團大會，綠委原先感到悲觀，認為無人機條例將被國民黨團版本強勢輾壓，協商卻意外出現轉圜。綠營人士指出，條文朝向執政黨期待的方向走，包括採購權責歸到國防部、國產化比例遭刪除，同時也納入原來遭排除的採購項目。

三讀條文將政院版要的濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇，均納入採購項目。國民黨立委表示，國民黨從來沒有反對採購這些項目，但國防部長顧立雄卻在協商時說「法條包山包海，但我都不想要」等，讓藍營乾脆一口氣用白話文寫明，以免又被執政黨補刀。

精華 FAQ

  • 條例名稱為「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，核心是明定6年編列2400億元，作為無人機與相關載具的國防採購及產業發展經費。

  • 最大分歧在於是否將金額明確寫入法條。民眾黨認為國民黨版本匡列2400億元違反預算法，反對設定上限；國民黨則堅持入法，作為編列參考。

  • 最後條文納入民眾黨主張的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，也把濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機與小型自殺無人艇等採購項目寫入。

韓國瑜 國防部 無人機

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