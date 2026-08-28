霸凌案後拚改組 經貿辦2大領導職位仍懸缺

行政院經貿談判辦公室10月底前須完成改組，目前兩大領導職位仍懸缺。（本報資料照片）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，牽扯出職場霸凌議題，立法院更設下10月底前完成改組的要求。據了解，行政院研議將經貿辦改制為常設性任務編組，未來除了擴編人力，編制上擬保留總談判代表與副總談判代表，目前兩大領導職位皆懸缺，新人選仍待府院拍板。

經貿辦的「黑機關」爭議其來有自，該單位於2006年扁政府時期成立，當時先以任務編組成立於經濟部轄下，2016年蔡政府雖然將其升格直屬行政院，但仍維持任務編組，缺乏法制化基礎，預算仍由經濟部編列，且七成人力皆從經濟部、外交部等單位借調、支援或聘僱，始終是人才斷層的根本危機。

顏慧欣逝世後，加速經貿辦改組進度。國民黨立院黨團於7月底提出主決議，要求行政院立即改組經貿辦，立法院長韓國瑜當時拍板，朝野對此有共識，行政院應於三個月內完成改組，行政院祕書長張惇涵當場允諾，並透露明年度總預算規畫再幫經貿辦增加員額。

據了解，行政院擬將經貿辦從臨時性任務編組，改為與食安辦同級的常設性任務編組，不涉及升降級；預算編列回歸行政院轄下，組織人力可望擴編至近70人，由於改組後仍屬幕僚性質，且能外聘專家加入。

當前經貿辦借調人力多為三年一輪，為解決人才流失與斷層，此次改組傾向不再從經濟部、外交部借調支援人力，至於由哪些部會常駐人力，尚待行政院說明。

目前行政院轄下辦公室多由主任領導，但據了解，經貿辦改制後擬保留政務委員兼任總談判代表、二至三名副總談判代表的設計，原執行秘書預計改稱主任。由於行政院前政務委員兼任總談判代表楊珍妮遭免職，加上顏慧欣留下的懸缺，各界關注新人事布局，儘管外界風聲頻傳，但最終仍選仍由府院拍板決定。