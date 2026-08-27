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陸配李貞秀選竹北市長 「重點在入籍認定」

台灣新聞組／新竹27日電
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民眾黨前立委李貞秀26日宣布投入竹北市長選戰。（本報資料照片）
民眾黨前立委李貞秀26日宣布投入竹北市長選戰。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

李貞秀宣布參選竹北市長後，因陸配與雙重國籍爭議受關注；目前焦點在於她是否符合入籍滿10年的參選條件，資格由選務機關認定。

民眾黨前立委李貞秀昨宣布參選竹北市長，其陸配身分、雙重國籍爭議引發參選資格質疑，中選會主委游盈隆表示，重點在於「入籍是否滿10年的認定」，陸委會對此有新的認定，所以目前候選人可能會面對這樣的衝擊。

游盈隆說，根據選罷法，李貞秀要參選竹北市長，其受理及審查的機關是新竹縣選委會。他表示，目前這件事還沒有牽涉到國籍法問題，「我過去所說的話，到現在我的立場都沒有改變」。

新竹縣選委會昨說，候選人登記時，須具結「未在大陸地區設戶籍，包括大陸地區身分證、定居證，或領大陸地區護照」，並聲明不具「中華人民共和國」或其他政權國籍。在台設籍十年須從完成繳附喪失中國大陸戶籍證明之日起算，登記後審查。

陸委會回應，原陸籍人士要在台設籍、完成註銷中國大陸戶籍，並向主管機關繳附註銷原籍證明後滿十年，符合《兩岸條例》第廿一條規定才能參選。至於李是否符合參選資格，由選務機關認定。

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