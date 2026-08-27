黑白集／總統府砍單弱勢月餅 栽贓藍委奏效

立法院會日前三讀通過今年度總預算，賴清德總統國務機要費遭刪減、凍結，總統府表示特支費是用於購買採購庇護工場中秋禮盒計畫，藍委翁曉玲批評「總統府不要牽拖」，賴清德總統做愛心可以自掏腰包，不用把公益跟特支費綁一起。（記者洪子凱／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評總統府因國務機要費遭刪而取消庇護工場月餅訂單，並指此舉意在嫁禍在野黨、將弱勢議題政治化。

總統府以國務機要費被刪為由，將原本要向約30家庇護工場採購的1.5萬盒中秋月餅訂單取消。其後，賴總統自掏腰包20萬元（台幣，下同）認購，也呼籲各界和企業支持。對此，在野黨也應號召支持者一起用各種方式支持弱勢團體，以免落得綠營栽贓的歧視弱勢汙名。

明眼人都看得出，總統府砍單庇護工場，目的只是為了嫁禍，要讓弱勢團體及外界厭憎在野黨亂刪預算。事實上，總統府採購月餅之金額僅200多萬，占3000萬國務機要費不到1成；國務機要費遭刪1000萬元，府方馬上把庇護工場當成肉票取消全部訂單，這才是更心狠手辣。

總統府運用國務機要費購買庇護工場的糕餅，從扁政府即開始實施，馬政府、蔡政府皆循例推動，在三節饋贈給孤兒院、老人福利機構或部隊。這回主導刪減此預算的藍委翁曉玲，經府副秘書長何志偉說明預算用途，仍強硬刪減，因而最後淪為眾矢之的，其實並不明智。

弱勢團體痛批翁曉玲「缺乏同理心」，可見總統府的栽贓策略奏效。尤其綠媒頻頻報導，弱勢兒童為此不斷追問「是不是我做錯事」，聞之讓人心酸。但更令藍營同志難堪的是，民進黨 藉此大肆宣傳在野黨「漠視弱勢」，正值選舉，這罪名殺傷力不小，翁曉玲擔當得起嗎？

賴政府把弱勢議題武器化，在野黨須柔軟應對，別掉入陷阱。（轉載自聯合報）