走回頭路？凝聚軍系打選戰 藍恢復黃復興黨部 黨內有不同聲音

國民黨黃復興黨部是軍系票大票倉，縱使解散，仍被外界認為有關鍵影響力，過去眾多重要人士也都一定會前往拜訪。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨恢復黃復興組織，引發黨內對軍系動員與中間選民觀感的兩極討論，支持者認為有助選戰，反對者則憂心走回頭路。

國民黨 中常會昨天決議增設「黃復興委員會」，裁撤組織發展委員會退伍軍人部。國民黨發言人柳采葳表示，軍系長期以來都是國民黨至關重要的戰友，黨中央期盼透過這次組織變革，不僅能在年底選戰中吸引更多不同組織的盟友與夥伴併肩作戰，更能從長遠角度凝聚軍系向心力，強化基層作戰實力。

本報系聯合報報導國民黨黃復興黨部在2024年國民黨前主席朱立倫 任內，因黨組織改造遭裁撤；現任國民黨主席鄭麗文 參選主席時的政見之一，正是恢復黃復興黨部。

柳采葳表示，中常會通過決議，將原有的七大部門擴增為八大部門，增設「黃復興委員會」，並裁撤組織發展委員會退伍軍人部。此項調整的主要目的，在於更全面地蒐集國軍現役人員、退除役官兵及其眷屬、子女，乃至泛軍事友好社團的民意，進一步深化與軍系夥伴的連結，強化整體組織戰力。

國民黨立委翁曉玲表示，退伍軍人長期是國民黨的支持者，若能凝聚過去黃復興黨部的力量，對國民黨選舉、未來發展，會更有幫助；未來若能匯集軍公教的力量，那將更理想，大多數軍公教是國民黨的支持者。

藍營人士表示，當年裁撤黃復興黨部，主因是擔憂政策與路線可能偏離社會主流民意，既然決定恢復，就應切實照顧過去感到被忽視的黃復興黨員。不過，該藍營人士也強調，黨部在加強照顧黨員之餘，須掌握主流民意脈動，畢竟最終目標仍是在今年及2028年大選勝選。

台北中國時報報導，黨內反對恢復黃復興黨部人士則認為，此舉雖有利有弊，但是弊大於利。好處是地方動員會比較容易，但是可能造成國民黨形象被扭曲，往偏鋒走，反而讓國民黨的立場與主張離中間選民的民意愈來愈遠。

據報導，該人士表示，國民黨恢復黃復興是在走回頭路，過去朱立倫裁撤黃復興黨部，是為了使黨員結構能夠跟社會接軌，且黃復興黨員與幹部也並非消失，而是併入地方黨部，同樣在服務黨員與社會大眾，如果此時恢復黃復興黨部，可能會衝擊國民黨在中間選民心中的形象，對年底選戰恐有所衝擊。

報導說，該人士指出，近期不少縣市長的支持者出現年輕選民，以及自發性選民，是因為認同該縣市長形象以及路線而表態支持，但如果是黃復興動員場合，造勢時一定又會喊著深藍喜歡的口號，可能會因此嚇跑中間選民。