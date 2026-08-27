新聞評論／反咬、不副署…卓榮泰的一招半式江湖 被人民看穿

南部水災嚴重，行政院長卓榮泰（左二）稱因立院刪減預算，只能透過電話與地方聯繫，遭在野痛批失言卸責。圖為卓視導中央災害應變中心。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指卓榮泰面對南台灣豪雨災情，先以預算被刪為由不南下勘災，後又被質疑有錢輔選卻沒錢救災，凸顯其言行不一與偏重政黨利益。

南台灣連日豪雨成災，六縣市停班停課，交通四處受阻，卻不見任何中央官員到場視察。行政院長卓榮泰 推稱，「因預算被刪，只能用電話與地方聯繫」。他忘了自己前一天才赴台中輔選，當晚又北返幫沈伯洋 站台，風塵僕僕不厭其煩，絲毫不像預算被刪無法行動。挨批「有錢輔選，沒錢勘災」後，卓榮泰次日緊急南下屏東勘災，卻難掩他怠惰說謊被拆穿的窘狀。

率先揭穿卓榮泰「沒錢勘災」藉口的，並非在野黨，而是台南市長黃偉哲。黃偉哲第一時間提醒卓：政院被刪的是「施政推廣聯繫費」，而勘災救災動用的是「第二預備金」，兩者不相干。卓榮泰後來作恍然大悟狀，稱既然在野黨認為第二預備金可以使用，行政院「欣然接受」這項意見，因此動身南下勘災。但他刻意跳過台南，顯示對黃偉哲的提醒頗為芥蒂。

在野黨對卓榮泰的「有錢輔選，沒錢勘災」之譏，的確一語中的，打中了他的要害，使其推諉卸責無所遁形。但令人好奇的是，卓榮泰對自己的言行不一為何毫無所覺，一路拿著「預算被刪」的藉口反咬在野黨，以為如此就能為自己的施政無能遮醜？其中原因，若非卓榮泰高估了自己的政治操作能力，便是他低估了選民的智慧，以為人民很好騙。

「有錢輔選，沒錢勘災」擊中的更深層要害，不僅是卓榮泰預算藉口的名不副實，更是「輔選」與「勘災」的不同本質。「輔選」是卓榮泰對民進黨同志的宣傳與支持，他選擇積極參與不遺餘力；而「勘災」則是對為水患所苦的普通百姓之關注，卓榮泰卻表現得事不關己，認為「電話聯繫」即可。兩相對照，卓榮泰顯把行政院長當成了「民進黨秘書長」，他把政府決策和經費拿去做球給同志，幫他們助選加持；他對自己該負責的施政和該關注的民眾福祉，卻冷漠以對，還順手嫁禍給在野黨，說他們阻撓預算。這真是居心叵測。

賴政府上任兩年多，第一年的精力幾全耗在「大罷免」，最後的反省卻選擇輕輕放下，只送走一個總召柯建銘。賴政府的第二年，時間和精力主要耗在法案及預算案攻防，卓榮泰則選擇以違憲的「不副署」手法，肉身幫賴清德擋下這些子彈，他也把國家治理和憲政制衡帶向一個極扭曲的地步。一般民眾對高來高去的憲政議題並不理解，或許有不少人會被他的歪理魅惑；但這次他在勘災問題上表現的錯亂和表裡不一，多數民眾應該可以一眼識破其謊言和惺惺作態，看穿他的心中只有「黨」，根本沒有人民。

歸結到底，卓榮泰當了兩年多的行政院長，他最大的本事其實只有兩招：一招是「不副署」，用違憲手段來護送賴總統的霸道與專斷，同時確保自己的院長寶座無虞；另一招則是「反咬」在野黨，藉此誤導民眾認知，以為他的違憲手段情有可原。前一招就是「拗」，後一招則是「賴」；在一拗一賴之間，將「都是別人的錯」和「嘸你要安怎」（台語，「不然你要怎樣」之意）結合得淋漓盡致。這樣一心「黨私」的人，對民進黨而言或許是一個珍寶；但對國家而言，卻是個毀憲亂政的禍源。對民眾而言，這種根本不把人民放在眼裡的行政院長，又有什麼可留戀或尊敬？

說實在，一個行政院長無能也就罷了；但從卓榮泰對於勘災的前倨後恭，人們看到的是一個「無能又無德」的官，他手握大權與大錢，卻不把人民放在心上。也因為他，內閣大員在豪雨中無一人關注災情，這是恐怖的怠惰和冷漠！為彌補自己對選情的衝擊，他勢將祭出更多撒錢政策收買人心，那是邁向更糟的一步。