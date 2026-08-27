我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

新聞評論／反咬、不副署…卓榮泰的一招半式江湖 被人民看穿

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
南部水災嚴重，行政院長卓榮泰（左二）稱因立院刪減預算，只能透過電話與地方聯繫，遭...
南部水災嚴重，行政院長卓榮泰（左二）稱因立院刪減預算，只能透過電話與地方聯繫，遭在野痛批失言卸責。圖為卓視導中央災害應變中心。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指卓榮泰面對南台灣豪雨災情，先以預算被刪為由不南下勘災，後又被質疑有錢輔選卻沒錢救災，凸顯其言行不一與偏重政黨利益。

南台灣連日豪雨成災，六縣市停班停課，交通四處受阻，卻不見任何中央官員到場視察。行政院長卓榮泰推稱，「因預算被刪，只能用電話與地方聯繫」。他忘了自己前一天才赴台中輔選，當晚又北返幫沈伯洋站台，風塵僕僕不厭其煩，絲毫不像預算被刪無法行動。挨批「有錢輔選，沒錢勘災」後，卓榮泰次日緊急南下屏東勘災，卻難掩他怠惰說謊被拆穿的窘狀。

率先揭穿卓榮泰「沒錢勘災」藉口的，並非在野黨，而是台南市長黃偉哲。黃偉哲第一時間提醒卓：政院被刪的是「施政推廣聯繫費」，而勘災救災動用的是「第二預備金」，兩者不相干。卓榮泰後來作恍然大悟狀，稱既然在野黨認為第二預備金可以使用，行政院「欣然接受」這項意見，因此動身南下勘災。但他刻意跳過台南，顯示對黃偉哲的提醒頗為芥蒂。

在野黨對卓榮泰的「有錢輔選，沒錢勘災」之譏，的確一語中的，打中了他的要害，使其推諉卸責無所遁形。但令人好奇的是，卓榮泰對自己的言行不一為何毫無所覺，一路拿著「預算被刪」的藉口反咬在野黨，以為如此就能為自己的施政無能遮醜？其中原因，若非卓榮泰高估了自己的政治操作能力，便是他低估了選民的智慧，以為人民很好騙。

「有錢輔選，沒錢勘災」擊中的更深層要害，不僅是卓榮泰預算藉口的名不副實，更是「輔選」與「勘災」的不同本質。「輔選」是卓榮泰對民進黨同志的宣傳與支持，他選擇積極參與不遺餘力；而「勘災」則是對為水患所苦的普通百姓之關注，卓榮泰卻表現得事不關己，認為「電話聯繫」即可。兩相對照，卓榮泰顯把行政院長當成了「民進黨秘書長」，他把政府決策和經費拿去做球給同志，幫他們助選加持；他對自己該負責的施政和該關注的民眾福祉，卻冷漠以對，還順手嫁禍給在野黨，說他們阻撓預算。這真是居心叵測。

賴政府上任兩年多，第一年的精力幾全耗在「大罷免」，最後的反省卻選擇輕輕放下，只送走一個總召柯建銘。賴政府的第二年，時間和精力主要耗在法案及預算案攻防，卓榮泰則選擇以違憲的「不副署」手法，肉身幫賴清德擋下這些子彈，他也把國家治理和憲政制衡帶向一個極扭曲的地步。一般民眾對高來高去的憲政議題並不理解，或許有不少人會被他的歪理魅惑；但這次他在勘災問題上表現的錯亂和表裡不一，多數民眾應該可以一眼識破其謊言和惺惺作態，看穿他的心中只有「黨」，根本沒有人民。

歸結到底，卓榮泰當了兩年多的行政院長，他最大的本事其實只有兩招：一招是「不副署」，用違憲手段來護送賴總統的霸道與專斷，同時確保自己的院長寶座無虞；另一招則是「反咬」在野黨，藉此誤導民眾認知，以為他的違憲手段情有可原。前一招就是「拗」，後一招則是「賴」；在一拗一賴之間，將「都是別人的錯」和「嘸你要安怎」（台語，「不然你要怎樣」之意）結合得淋漓盡致。這樣一心「黨私」的人，對民進黨而言或許是一個珍寶；但對國家而言，卻是個毀憲亂政的禍源。對民眾而言，這種根本不把人民放在眼裡的行政院長，又有什麼可留戀或尊敬？

說實在，一個行政院長無能也就罷了；但從卓榮泰對於勘災的前倨後恭，人們看到的是一個「無能又無德」的官，他手握大權與大錢，卻不把人民放在心上。也因為他，內閣大員在豪雨中無一人關注災情，這是恐怖的怠惰和冷漠！為彌補自己對選情的衝擊，他勢將祭出更多撒錢政策收買人心，那是邁向更糟的一步。

精華 FAQ

  • 文章認為他先以預算被刪為藉口，不願立即南下勘災，卻在被批評後迅速改口行動，顯示前倨後恭、說詞反覆，也暴露對災情關注不足。

  • 黃偉哲提醒，政院被刪的是施政推廣聯繫費，但勘災救災可動用第二預備金，兩者並不相干，因此卓榮泰以預算不足拒絕勘災的理由站不住腳。

  • 作者認為他一方面用不副署替賴清德擋箭，另一方面反咬在野黨轉移責任，核心問題是把黨利益凌駕人民，既無能也無德。

卓榮泰 沈伯洋

上一則

走回頭路？凝聚軍系打選戰 藍恢復黃復興黨部 黨內有不同聲音

下一則

公投修法一票多案 中選會主委游盈隆：好意變餿主意

延伸閱讀

卓榮泰喊沒錢勘災 蔣萬安：行政權彈性用在找藉口

卓榮泰喊沒錢勘災 蔣萬安：行政權彈性用在找藉口
新聞評論／卓榮泰瞎掰喊窮不尷尬 尷尬的就是別人

新聞評論／卓榮泰瞎掰喊窮不尷尬 尷尬的就是別人
災民何辜 盧秀燕：三催四請 賴清德、卓榮泰才勘災

災民何辜 盧秀燕：三催四請 賴清德、卓榮泰才勘災
黑白集／有錢包機赴日看棒球 卓榮泰沒錢勘災

黑白集／有錢包機赴日看棒球 卓榮泰沒錢勘災

熱門新聞

台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了