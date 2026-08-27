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公投修法一票多案 中選會主委游盈隆：好意變餿主意

台灣新聞組／台北27日電
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中選會主委游盈隆26日主持「向人民報告」記者會，對於藍白提出公投法第21條修法，...
中選會主委游盈隆26日主持「向人民報告」記者會，對於藍白提出公投法第21條修法，擬將各公投案編印在同張選票，游盈隆表達強烈反對。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

藍白推動公投法修正採「一票多案」引發爭議，游盈隆警告恐造成選務混亂與多項風險，朝野對是否施行及授權中選會仍未取得共識。

藍白所提公投法修正草案主張公投票採「一票多案」，預計今天在立法院三讀。中選會主委游盈隆昨天表達強烈反對並呼籲暫緩推行，他直言「一票多案」看似只是選票形式改變，實際涉及整套選務制度轉換，恐讓30萬名選務工作人員無所適從，「好意都變成餿主意」。

游盈隆表示，美國雖實施類似制度多年，但背後有選票設計、光學掃描、電子計票、人工複查及人員訓練等整套選務系統，不能只取「一票多案」，直接植入台灣現行紙本選票、人工唱票及計票制度。

游盈隆說，今年九合一地方選舉有1萬8244個投票所、8906個選區及8906種選票，選票變少，不等於選項變少；領票時間縮短，也不等於投票與計票時間必然縮短。

游盈隆指出，修法可能面臨法規脫節、強迫領票影響選民選擇權、閱讀及圈票時間未縮短、唱計票錯誤增加及影響監票透明度等11項風險。不能把複雜的制度問題簡化成：只要10張票變成1張票，所有問題就迎刃而解。

至於開票時間，游盈隆說，若改採一票多案，他認為時間不會比較短，還可能衍生其他問題。

若修法最終三讀，是否盼行政院不副署法案？游盈隆說，現階段只是希望立法前審慎考量，不要定出無法執行的法律。

針對國民黨立委賴士葆日前表示「開票到半夜就開到半夜啊」，游盈隆昨回應，賴士葆把事情看得太簡單；游反問，「當公投案只有一個、兩個或三個，去談一票多案，不是在製造麻煩嗎？」

不過，賴士葆昨反批游盈隆居然以作業程序問題推翻人民基本權利的行使，三個公投案放在一張或三張選票，開票都花費相同時間，除非游盈隆有要把公投案「幹掉」的陰謀，否則開票只是很小的問題。

民眾黨團總召陳清龍說，中選會的職責是辦好選務，不是用專業傲慢抗拒改革；在野黨參照先進國家提出建言，是給中選會更多辦理選務的彈性。

民進黨團副幹事長陳培瑜則反對把全台灣的選民當成制度實驗品；她表示，距離年底選舉不到100天，第一線負責執行的中選會已經提出11項具體風險，地方選委會也表達疑慮，立法院如果還要強行闖關，出了問題誰負責？

由於「一票多案」引發爭議，據了解，藍白態度均有所調整，國民黨團擬在法條中增訂「施行日期由主管機關定之」，給予中選會決定實施時程彈性，未必於今年實施；民眾黨團則主張，將公投案印在同一張公投票上規定，改為「得」，授權中選會自行決定是否採行。兩黨團仍未取得共識。

精華 FAQ

  • 他認為這不只是選票樣式改變，而是整套選務制度轉換。若未同步建立掃描、計票、複核與訓練機制，反而會讓第一線選務人員無所適從。

  • 他指出美國的一票多案背後有完整配套，包括選票設計、光學掃描、電子計票、人工複查及人員訓練，不可只移植「一票多案」表面形式到台灣。

  • 國民黨團擬加入施行日期由主管機關定之，讓中選會決定時程；民眾黨團則主張改成「得」，授權中選會自行決定是否採行，但兩黨仍未完全一致。

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