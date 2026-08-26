陳雪生涉護航油料運輸200萬交保 另涉親友詐領助理費

國民黨立委陳雪生涉貪，25日凌晨移送北檢複訊後，諭知200萬元台幣交保。（記者葉信菉／攝影）

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受金門縣前縣長楊鎮浯家族供養助理等不正利益，施壓金門油料運輸業務，台北地檢署前天搜索約談陳雪生及身兼辦公室主任的胞弟陳雪懷共27人到案，檢察官漏夜複訊後，昨清晨依貪汙罪命陳雪生200萬元（台幣，下同）交保，限制出境、出海；陳雪懷以10萬元交保。

本報系聯合報報導，據調查，楊鎮浯父親、前國大代表楊肅元為金欣海運實際負責人，涉提供多名特助給陳雪生無償使用，調查局昨天也約談楊肅元到案，追查供養特助與陳雪生護航金欣油品運輸是否有關。

陳雪生涉嫌兩大犯罪，其一是利用親友詐領助理費，檢方約談陳雪生家族成員，這些親友長期充當人頭詐領或浮報助理費，檢方訊後命陳雪生大舅子陳昌蔚50萬元交保；陳雪生胞妹陳秀子、陳雪子各以50萬、40萬元交保；陳秀子兒女林揚智、林揚晏各30萬元交保；陳雪子丈夫劉三光20萬元交保；陳昌蔚女兒陳涵溱10萬元交保。

陳雪生另一案是楊肅元掌控的金欣海運涉及運油弊案，金欣海運從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的油料運輸標案。

2019年間，金欣海運旗下的「金航貳號」油輪在澎湖西北方因主機曲軸斷裂故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門輸送斷油危機，根據契約內容，應尋找替代油輪繼續履約。檢調追查，楊肅元為省掉運輸成本，疑行賄時任立院交通委員會召委陳雪生，透過陳開協調會向中油施壓，要求提前解約，護航金欣海運免找替代油輪履約。

金欣海運實際負責人、前國代楊肅元25日赴調查局說明，詢後移送北檢複訊。（記者許正宏／攝影）