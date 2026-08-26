我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

陳雪生涉護航油料運輸200萬交保 另涉親友詐領助理費

台灣新聞組／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委陳雪生涉貪，25日凌晨移送北檢複訊後，諭知200萬元台幣交保。（記者葉...
國民黨立委陳雪生涉貪，25日凌晨移送北檢複訊後，諭知200萬元台幣交保。（記者葉信菉／攝影）

國民黨立委陳雪生被控利用親友詐領助理費、收受金門縣前縣長楊鎮浯家族供養助理等不正利益，施壓金門油料運輸業務，台北地檢署前天搜索約談陳雪生及身兼辦公室主任的胞弟陳雪懷共27人到案，檢察官漏夜複訊後，昨清晨依貪汙罪命陳雪生200萬元（台幣，下同）交保，限制出境、出海；陳雪懷以10萬元交保。

本報系聯合報報導，據調查，楊鎮浯父親、前國大代表楊肅元為金欣海運實際負責人，涉提供多名特助給陳雪生無償使用，調查局昨天也約談楊肅元到案，追查供養特助與陳雪生護航金欣油品運輸是否有關。

陳雪生涉嫌兩大犯罪，其一是利用親友詐領助理費，檢方約談陳雪生家族成員，這些親友長期充當人頭詐領或浮報助理費，檢方訊後命陳雪生大舅子陳昌蔚50萬元交保；陳雪生胞妹陳秀子、陳雪子各以50萬、40萬元交保；陳秀子兒女林揚智、林揚晏各30萬元交保；陳雪子丈夫劉三光20萬元交保；陳昌蔚女兒陳涵溱10萬元交保。

陳雪生另一案是楊肅元掌控的金欣海運涉及運油弊案，金欣海運從2004至2020年間，多次取得中油高雄至金門的油料運輸標案。

2019年間，金欣海運旗下的「金航貳號」油輪在澎湖西北方因主機曲軸斷裂故障，拖往金門料羅灣修復，引發金門輸送斷油危機，根據契約內容，應尋找替代油輪繼續履約。檢調追查，楊肅元為省掉運輸成本，疑行賄時任立院交通委員會召委陳雪生，透過陳開協調會向中油施壓，要求提前解約，護航金欣海運免找替代油輪履約。

金欣海運實際負責人、前國代楊肅元25日赴調查局說明，詢後移送北檢複訊。（記者許正...
金欣海運實際負責人、前國代楊肅元25日赴調查局說明，詢後移送北檢複訊。（記者許正宏／攝影）

精華 FAQ

  • 檢方主要追查兩案：一是疑利用親友、人頭詐領或浮報立委助理費；二是涉在金門油料運輸標案上施壓中油，為金欣海運護航並牽涉不正利益。

  • 金欣海運長期承攬中油高雄至金門油運，但2019年油輪故障後，疑為省成本未依法找替代油輪續約，反而透過陳雪生施壓中油提前解約。

  • 陳雪生以200萬元交保，並被限制出境、出海；其胞弟陳雪懷以10萬元交保。另有多名家族成員與相關人員因疑涉助理費案，分別以50萬元至10萬元交保。

上一則

不副署+1 藍批卓榮泰憲政操守失格應辭職下台

下一則

陳幸妤：趙建銘手機桌布仍放許芊芊照 聽他講話會中風

延伸閱讀

藍委陳雪生涉收賄施壓油運合約 前金門縣長父親移送北檢

藍委陳雪生涉收賄施壓油運合約 前金門縣長父親移送北檢
藍委陳雪生涉貪被查 藍質疑時間點：距離選舉愈來愈近

藍委陳雪生涉貪被查 藍質疑時間點：距離選舉愈來愈近
洗錢、逃漏稅高達105億台幣 廢五金集團37人列被告 7人收押

洗錢、逃漏稅高達105億台幣 廢五金集團37人列被告 7人收押
不到1年狠撈13億...台軍方訓練場遭填廢棄物 竹檢起訴9人

不到1年狠撈13億...台軍方訓練場遭填廢棄物 竹檢起訴9人

熱門新聞

陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心今天收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

2026-08-19 08:29
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
陳幸妤17日受訪吐露她的心願就是全家一起開開心心出國，「那是我的幻想啦，我在等一個不存在的人」。（記者袁志豪／攝影）

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

2026-08-18 04:57
陳幸妤今天指出，帶父親去趙的診所看診，「一路被冷落，都沒人理我們，感受很不好就走了」。(記者袁志豪／攝影)

女友是這大學 陳幸妤：帶爸爸去趙建銘診所沒人理我們

2026-08-18 10:15

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科