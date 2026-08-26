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高金素梅涉貪案 助理認罪求緩刑 10/27日開庭

記者王聖藜／台北報導
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立委高金素梅涉詐領助理費等起訴 。（本報資料照片）
立委高金素梅涉詐領助理費等起訴 。（本報資料照片）

台北地方法院審理無黨籍立法委員高金素梅涉貪案，昨傳喚國會助理利春仁、台東縣金峰鄉民代表會主席高勤書等人出庭，檢方指控利、高違反醫療器材管理法，利與高認罪並請求宣告緩刑。高金素梅部分，定10月27日開庭。

法官昨天傳喚利春仁、高勤書等13名被告出庭，利、高兩人對觸犯刑度3年以下的醫療器材管理法認罪，坦承協助彙整發放快篩劑，都稱沒有犯罪所得。

利的律師主張，利經濟條件不佳，緩刑可能無法支付公庫款項，願接受參與法治教育；高的律師表示，高可接受法治教育，也可服義務勞務。

法官排定本月28日、9月1日續行準備程序，9月1日傳高金素梅的助理張俊傑。張俊傑偵查中曾羈押禁見，起訴後以1000萬元（台幣，下同）交保、施以科技監控。

台北地檢署是在6月8日起訴高金素梅等24人。檢方認定，高金素梅犯多罪，涉嫌違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪、詐欺取財罪，並違反醫療器材管理法，合計公費助理薪資、加班費等，高金的不法所得為787萬元，檢方求處12年6月以上徒刑，也對張俊傑求處16年以上徒刑。

高金素梅

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